Bạn đọc

Xoa dịu nỗi đau

HỒNG ÁNH

Giữa tang thương rốn lũ Hòa Xuân với 8 người thiệt mạng, chương trình "Trái tim miền Trung" đã kịp đến sẻ chia, xoa dịu nỗi đau của người ở lại

Ngày 1-12, chương trình "Trái tim miền Trung" của Báo Người Lao Động về rốn lũ Hòa Xuân (tỉnh Đắk Lắk). Bên cạnh khoảng 4.500 ngôi nhà bị chìm trong trận lũ lịch sử vừa qua, nơi đây còn có 8 người ra đi mãi mãi.

Nguồn động viên lớn lao

Ngôi nhà nhỏ nằm nép mình bên cánh đồng thôn Phú Khê 2 là tổ ấm của vợ chồng anh Trần Ngọc Thi (SN 1985) và chị Nguyễn Thị Thương. Cả hai vợ chồng đều là người khuyết tật (khiếm thính) nhưng ngôi nhà ấy từng luôn rộn rã tiếng cười của 3 đứa trẻ: cặp song sinh Trần Nguyễn Nhật Kha - Trần Nguyễn Nhật Khang (SN 2013) và em út Trần Nguyễn Nhật Trường (SN 2014). Thế nhưng, giờ đây không khí tang thương bao trùm, chỉ còn tiếng khóc nghẹn của lũ trẻ và nỗi đau tột cùng của người vợ trẻ.

Ông Nguyễn Văn Trung (75 tuổi, cha chị Thương) những ngày qua luôn túc trực để chăm sóc, động viên con gái. Nhớ lại buổi chiều định mệnh 20-11, ông Trung kể nước lũ lên rất nhanh. Sau khi đưa vợ và 3 con sang nhà người thân trên Quốc lộ 1 trú ẩn an toàn, anh Thi quay lại đón cha vợ. Tuy nhiên, khi thuyền đang di chuyển thì bị dòng nước xiết đánh lật, cuốn trôi cả hai người.

Ông Trung may mắn bám được vào hàng rào lưới B40 và được lực lượng cứu hộ ứng cứu, còn anh Thi đã mãi mãi không về. Ông Trung nghẹn ngào: "Chuyến cuối chỉ có hai cha con. Cả hai đều bơi tốt nhưng có lẽ do dọn dẹp chạy lũ cả ngày, lại nhịn đói nên Thi đuối sức, không chống chọi lại được dòng nước dữ".

Trong căn nhà trống trải, ông Trung không khỏi xót xa khi nghĩ đến tương lai của con cháu. Chị Thương khuyết tật, công việc nhận hạt đào về gia công thu nhập rất bấp bênh, cái ăn còn lo chưa đủ, chưa dám nghĩ đến chuyện học hành của con.

Tiếp nhận số tiền 5 triệu đồng hỗ trợ từ chương trình "Trái tim miền Trung", ông Trung xúc động chia sẻ: "Gia đình bên nội cũng khó khăn nên không hỗ trợ được nhiều. Vợ chồng tôi còn sức ngày nào sẽ cố gắng làm lụng để lo cho các cháu ăn học ngày đó, không để các cháu phải nghỉ học giữa chừng vì nghèo khó. Sự hỗ trợ kịp thời của báo là nguồn động viên lớn đối với gia đình".

Không thể nói thành lời, nỗi đau của chị Thương dồn nén rồi bật lên thành tiếng khóc xé lòng. Nhìn mẹ, cháu Trần Nguyễn Nhật Kha rơm rớm nước mắt: "Từ ngày ba mất, mẹ cháu cứ khóc như thế. Còn cháu đêm nào cũng mơ thấy ba về".

Xoa dịu nỗi đau - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Thương xúc động khi đón nhận 5 triệu đồng hỗ trợ từ Báo Người Lao Động Ảnh: MỸ ANH

Gượng dậy sau mất mát

Phường Hòa Xuân, vùng rốn lũ cuối lưu vực sông Ba và sông Bàn Thạch, có đặc thù lũ về muộn nhưng ngập sâu và rút chậm. Tại thôn Thạch Tuân 1, không khí tang thương bao trùm căn nhà của bà Nguyễn Thị Liên (67 tuổi) khi bà vừa mất người con trai là anh Huỳnh Bá Linh (45 tuổi).

Anh Linh bị tật ở chân, không lập gia đình và sống nương tựa vào cha mẹ. Ngày 19-11, lũ dâng cao, cả nhà phải leo lên gác xép tránh trú. Suốt 2 ngày bị cô lập trong cảnh thiếu thốn lương thực, đến ngày 21-11, khi nước bắt đầu rút, gia đình định xuống tìm thức ăn thì anh Linh kiệt sức, tụt huyết áp và qua đời.

Đón nhận 5 triệu đồng hỗ trợ từ chương trình "Trái tim miền Trung", bà Liên nghẹn ngào cảm ơn và mong các gia đình có hoàn cảnh tương tự như bà được hỗ trợ để sớm gượng dậy sau nỗi đau quá lớn.

Cùng chung cảnh ngộ, phường Phú Yên (khu vực phía Nam TP Tuy Hòa cũ) cũng chịu thiệt hại nặng nề trong đợt thiên tai vừa qua với 8 người thiệt mạng. Trong đó có trường hợp của ông Võ Đình Lý, gặp nạn trên đường chạy lũ.

Khoảng 2 giờ ngày 20-11, nghe tin nước dâng, ông Lý cùng hàng xóm vội vã sơ tán. Do trời tối, ông không may sẩy chân xuống hố sâu do nước lũ khoét gần đường sắt và bị dòng nước cuốn trôi.

Thay mặt gia đình nhận hỗ trợ từ chương trình, ông Võ Đình Sỹ (con trai ông Lý) bùi ngùi kể lại: "Lúc cha gặp nạn, nước chảy quá xiết nên mọi người xung quanh đành bất lực. Tôi nghe tin vội vã chạy đi tìm nhưng phải đến 11 giờ trưa 21-11 mới tìm thấy thi thể của cha". 

50.000 tập vở về vùng lũ Khánh Hòa

Tiếp nối chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai", dự kiến hôm nay, 2-12, đoàn xe chở 50.000 tập vở sẽ đến tỉnh Khánh Hòa. Toàn bộ số vở này được bàn giao cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa để phân phối. Thông qua cơ quan này, Ban Tổ chức kỳ vọng những phần quà ý nghĩa sẽ được điều phối chính xác đến các trường học đang gặp khó khăn, đặc biệt là tại vùng sâu, vùng xa.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đánh giá cao sự hỗ trợ này, bởi thực tế thời gian qua, việc phân bổ nguồn lực từ thiện tại địa phương còn chưa đồng đều; có nơi nhận quá nhiều trong khi các trường vùng sâu lại thiếu hụt.

Trước đó, vào ngày 29-11, chương trình cũng đã trao 11.000 tập vở cho 3 điểm trường chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ tại Khánh Hòa. Số quà này do chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Hưng Phú II (tỉnh Khánh Hòa) tài trợ. Cụ thể, Trường Tiểu học Vĩnh Phương 1 (phường Bắc Nha Trang) nhận 5.000 tập; Trường THCS Lương Thế Vinh (phường Tây Nha Trang) và Trường THCS Trần Quang Khải (xã Diên Điền) mỗi trường nhận 3.000 tập.

Ông Nguyễn Thế Anh, đại diện dự án nhà ở xã hội Hưng Phú II, chia sẻ: "Khi biết đến chương trình của Báo Người Lao Động, chúng tôi rất phấn khởi vì có thể chung tay góp sức, giúp các em học sinh vùng bị thiên tai có thêm hành trang mới để tiếp tục đến trường".

Tại điểm trường THCS Lương Thế Vinh, thầy Hiệu trưởng Bùi Hà Nam cho biết đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 16 đến 22-11 đã khiến trường ngập sâu tới 2,2 m, làm hư hỏng toàn bộ bàn ghế gỗ ép và tivi tại các phòng học.

"Những cuốn vở từ chương trình không chỉ là vật chất mà còn trao niềm tin, hy vọng, giúp thầy trò chúng tôi và các em học sinh vững tâm đứng dậy, ổn định việc dạy và học sau những ngày giông bão" - thầy Nam bày tỏ.

Kỳ Nam


Tin liên quan

Chương trình “Trái tim miền Trung” đến với người dân bị thiệt hại nặng do bão lũ ở Gia Lai

Chương trình “Trái tim miền Trung” đến với người dân bị thiệt hại nặng do bão lũ ở Gia Lai

(NLĐO) – Chương trình “Trái tim miền Trung” của Báo Người Lao Động đã trao 100 suất quà nhằm san sẻ khó khăn với bà con xã Ngô Mây, tỉnh Gia Lai

"Trái tim miền Trung" tiếp nhận 431 triệu đồng từ 2 vợ chồng ở Nha Trang

(NLĐO) - Hai vợ chồng ở Nha Trang cho biết rất tin yêu chương trình "Trái tim miền Trung" và muốn dành số tiền hỗ trợ các gia đình mất người thân trong đợt lũ

Trái tim miền Trung trao nhiều suất quà ý nghĩa tại xã Nam Phước, Đà Nẵng

(NLĐO) - Sự hỗ trợ kịp thời của Báo Người Lao Động góp phần giúp Trường Tiểu học số 3 Nam Phước sớm ổn định công tác dạy và học sau đợt mưa lũ lịch sử.

mưa lũ trái tim miền trung Báo Người Lao Động Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai
