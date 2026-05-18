Xói lở cột điện dự án đường dây 500 kV Lào Cai – Vĩnh Yên, Ban Quản lý dự án điện 1 nói gì?

Ban Quản lý dự án điện 1 (EVNPMB1) được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao làm đại diện Chủ đầu tư để tổ chức thực hiện Dự án Đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên. Dự án đã được tổ chức khánh thành từ ngày 17-10-2025 và chính thức đi vào vận hành từ ngày 2-4-2026.



Hạ tải phạm vi có nguy cơ xói lở ở dự án đường dây 500 kV Lào Cai – Vĩnh Yên

Gần đây, trên mạng xã hội và một vài cơ quan báo chí có đăng tải bài viết về hiện tượng "Sạt lở chân cột điện đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên" qua thông tin phản ánh từ người dân địa phương.

Phản hồi về phản ánh trên, EVNPMB1 cho biết mặc dù đường dây đã đáp ứng yêu cầu đưa vào vận hành nhưng trên công trường vẫn còn một số công việc tiếp tục được các nhà thầu thi công như: kè móng, thanh thải đất đá thừa…

EVNPMB1 thường xuyên đôn đốc nhà thầu khẩn trương hoàn thành các hạng mục, nhưng do có những khó khăn khách quan về phía nhà thầu nên chưa hoàn thiện toàn bộ các công việc này.

Bên cạnh đó, còn có thêm yếu tố khách quan từ phía người dân địa phương khi yêu cầu chi phí bồi thường cho hạng mục đường phục vụ thi công với mức quá cao so với quy định cũng ảnh hưởng một phần đến tiến độ hoàn thành các công việc còn lại của Dự án.

Do mưa lớn kéo dài nên ngày 11-5, tại vị trí cột điện 305 của Dự án xảy ra hiện tượng xói lở một vị trí của mái taluy.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, EVNPMB1 đã triệu tập nhà thầu có mặt tại hiện trường tập trung xem xét, đánh giá và thấy rằng phần đất bị xói lở này chỉ là phần đất thừa khi thi công trước đây chưa kịp thu dọn, các hạng mục của công trình như: móng, cột, dây dẫn và các phụ kiện,… vẫn đảm bảo ổn định bình thường, đảm bảo vận hành an toàn.

Để xử lý dứt điểm, EVNPMB1 đã yêu cầu nhà thầu triển khai thực hiện các công việc: Xúc vận chuyển đất thừa ra khỏi vị trí móng cột 305 đưa về bãi thải, thi công rãnh đỉnh cắt nước để hạn chế nước mưa chảy từ đỉnh núi xuống mái taluy chảy vào khu vực móng cột điện giảm thiểu hiện tượng xói lở mái taluy như đợt mưa vừa qua, thi công kè móng, gia cố mái taluy...

Thời gian để tiến hành xử lý các hạng mục công việc này dự kiến trong khoảng 15 ngày nếu điều kiện thời tiết đảm bảo.

Sự việc xảy ra nêu trên không làm ảnh hưởng đến an toàn vận hành công trình nhưng về mặt mỹ quan khu vực lân cận công trình cũng cần rút kinh nghiệm. EVNPMB1 đã làm việc với chính quyền địa phương, nhà thầu kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đồng thời đôn đốc nhà thầu khẩn trương thi công hoàn thành sớm các công việc còn lại trên công trường.