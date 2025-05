Xóm đảo Bích Đầm trước cơ hội lớn

"Nồi cơm Thạch Sanh" cho sinh kế

PGS-TS Nguyễn Chu Hồi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghề cá Việt Nam, cho biết đảo Bích Đầm có tiềm năng đặc biệt để phát triển du lịch cộng đồng gắn với khai thác hợp lý tài nguyên biển. Bích Đầm sở hữu hệ sinh thái biển phong phú, đặc biệt là các rạn san hô, vốn là "nồi cơm Thạch Sanh" cho sinh kế lâu dài của người dân địa phương. Du lịch cộng đồng ở Bích Đầm muốn phát triển hiệu quả thì phải bảo đảm được 3 an là "an ninh", "an sinh" và "an toàn". Đó là những giá trị cốt lõi cần giữ vững.