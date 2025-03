"Xóm kịch" chơi lớn với vở giao lưu Việt – Nhật: "Bạn bè, bè bạn"

Một cảnh trong vở "Bạn bè, bè bạn"

Ngày 7-3, Sân khấu Xóm Kịch - Công ty Khang Entertainment đã tổ chức phúc khảo và nhận được ý kiến khen ngợi của Hội đồng Nghệ thuật Sở Văn hóa – Thể thao TP HCM từ tác phẩm kinh điển "Tomodachi" (Friends) của nhà viết kịch lừng danh Kobo Abe do Nguyễn Thị Minh Ngọc dịch, NSƯT Vũ Xuân Trang và Nguyễn Thị Minh Ngọc biên tập, đồng đạo diễn.

Dưới sự bảo trợ chính thức của The Japan Foundation for Cultural Exchange in Viet Nam – Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam, vở kịch này hứa hẹn mang đến những trải nghiệm nghệ thuật độc đáo, hấp dẫn, đầy suy ngẫm về con người.

Một nỗ lực đáng ghi nhận từ các diễn viên trẻ của "Xím kịch" với dự án giao lưu sân khấu Việt - Nhật

"Tomodachi" ("Bạn bè"), thể loại kịch bản được nhà viết kịch Kobo Abe sáng tác nằm 1967. Ở Việt Nam, các tác phẩm của Abe Kobo như: "Bức tường - Tội của S. Karma", "Akai mayu" ("Cái kén đỏ") gồm 4 truyện ngắn "Cái kén đỏ", "Viên phấn phù thủy", "Lụt lội" và "Sự nghiệp"),... đã được dịch giả Lê Ngọc Thảo chuyển ngữ trực tiếp từ nguyên tác tiếng Nhật năm 2004.

Theo giới nghiên cứu, Abe Kobo đã đi trước thời đại với những tư tưởng và phong cách cho đến nay vẫn còn có tính khám phá. Nhiều nhà phê bình trên thế giới cho rằng ông là một trong số ít tác gia Nhật Bản xứng đáng được xem là tác gia tiêu biểu của thế kỷ 20. Với vở "Bạn bè, bè bạn", Vũ Xuân Trang và Nguyễn Thị Minh Ngọc đã lồng ghép nhiều mảng miếng tạo sức hấp dẫn cho người xem. Thông điệp chính của vở kịch là những kẻ nhân danh bạn bè có khi lại dìm chết ước mơ của mình, nếu không thận trọng quan sát, tìm hiểu và trực tiếp đối mặt với khó khăn của chính cuộc đời mình.

Diễn viên Sao Mai, Minh Nhật, Huỳnh Thiện Trung tạo dấu ấn trong vở "Bạn bè, bè bạn"

Bài học đắt giá mà nhân vật Hoài Nam đối diện chính là anh suýt đánh mất tất cả chỉ vì nhẹ dạ, tin người. Và những kẻ khai thác sự nhẹ dạ đó để thao túng, biến những trục trặc, khát vọng của bản thân thành phương tiện để trục lợi, cuối cùng cũng trả cái giá rất đắt. Kịch lần giở từng nút thắt, đưa khán giả đi từ thú vị này đến bất ngờ khác.

Để toát lên ý nghĩa sâu sắc mang tính nhân văn "đừng giết chết giấc mơ này bằng cách dìm chết giấc mơ của người khác". Hoài Nam rơi vào bẫy của đội ngũ xây dựng hình ảnh bởi anh là một diễn viên đầy khát vọng, nhưng rồi chính sự bay bổng, cả tin mà chính "đội ngũ" ấy đã cố giết anh chết để chiếm đoạt tiền bạc của anh.

Diễn viên Hữu Trí và Hoàng Thy trong vở "Bạn bè, bè bạn"

Nhà viết kịch Abe Kobo chuộng lối văn khô khan nhưng hàm súc và khoa học, đối lập với lối văn ướt át, thấm đẫm tình cảm và chủ quan vào thời của ông vẫn đang là sự chọn lựa vì được ưa chuộng.

Chính vì ông không ngừng thử nghiệm những thủ pháp và tư tưởng mới lạ nên kịch bản của ông luôn cuốn hút. Khi bắt tay thực hiện dự án này, NSƯT Vũ Xuân Trang đã gặp nhiều áp lực, bởi vừa Việt hóa thành công nhưng vẫn giữ được cốt cách, hơi thở của chính thủ pháp văn chương mà Kobo Abe đã sáng tạo. Lời thoại càng trút trắc, khó hiểu thì buộc diễn viên phải chuyển tải rất Việt để mang lại cảm xúc.

Từ trái sang: Huỳnh Thiện Trung, Quốc Huy, Vũ Xuân Trang trong vở "Bạn bè, bè bạn"

Với "Bạn bè, bè bạn", Abe Kobo cho thấy sự tha hóa của con người trong xã hội khi họ muốn chiếm đoạt của cải mà không bằng sức lao động.

Để tìm cho ra sự thật của "đội hình" lừa gạt đó, người xem vỡ òa những cảm xúc trước ranh giới giữa thiện và ác. Nếu tiểu thuyết và kịch bản của Abe Kobo được xây dựng trên những quan sát tinh tế từ cuộc sống, thì Vũ Xuân Trang và Nguyễn Thị Minh Ngọc đang cố gắng hóa giải những tội lỗi đó theo hướng nhân văn.

Ai cũng có giấc mơ, khát vọng và khi đứng trước làn ranh tội ác họ thức tỉnh để còn có thể cứu rỗi linh hồn mình. Âm nhạc do Vũ Xuân Trang sáng tác rất sinh động, tạo nhiều cảm xúc. Ửu thế của anh là có thể sáng tác, viết ca khúc nên những vở diễn đều mang sắc thái rất riêng.

Các diễn viên đều được tạo đất diễn đồng đều trong vở "Bạn bè, bè bạn"

Sự cố gắng của Vũ Xuân Trang và Hoàng Thy thời gian qua đã được đền bù, khi có nhiều diễn viên trẻ tham gia với "Xóm kịch". Họ chấp nhận hy sinh, bỏ nhiều show diễn khác để về với sàn kịch này cùng làm những vở diễn mang tính thể nghiệm.

Vở có sự tham gia của các diễn viên: NSƯT Vũ Xuân Trang (vai nhà báo Phong Nguyệt), NS Hoàng Thy (vai cô quản lý), NS Huỳnh Thiện Trung (vai Hoàng Nam), NS Minh Nga (vai Bà), Diễn viên Sao Mai (vai cô Tám), Quốc Huy (vai anh Hai), Minh Nhật (vai Cha), May Trịnh (vai chị Tư), Hoàng Châu (vai bé Út), Hồ Xuân Trúc (vai chị Ba), Hữu Trí (vai bác bảo vệ), Ngọc Lam (vai Ngọc Nữ),

Vở sẽ diễn tại Sân khấu thực nghiệm Trường Múa TP HCM (155Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa - P. Võ Thị Sáu - Q.3 – TP HCM) 2 suất diễn: Ngày 12 và 13-3.