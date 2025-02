Xôn xao 2 tờ vé số trúng đặc biệt nhưng bị rách nát

Nhiều ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước một đoạn clip ghi lại việc đại lý vé số Phú Vinh (phường 3, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) hướng dẫn một người có 2 tờ vé số trúng giải đặc biệt nhưng bị rách nát về xã làm đơn xác nhận và gửi đến công ty xổ số.

CLIP: Đại lý vé số Phú Vinh hướng dẫn người đàn ông làm đơn xác nhận ở xã và gửi công ty xổ số. Nguồn: Đại lý Phú Vinh

Phóng viên liên hệ với ông Phú Vinh, chủ đại lý vé trên, được ông Vinh xác nhận việc đó có thật.

"2 tờ vé số trúng giải đặc biệt là của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hậu Giang. Số trúng là dãy số 916303, xổ ngày 1-2 (mùng 4 Tết). Ngày 2-2, một người đàn ông cầm 2 tờ vé số trên đến đại lý của tôi nhờ hướng dẫn vì cả tờ đều bị rách nát, mất đầu, mất đuôi, chỉ còn khúc giữa. Dãy số trúng 1 tờ chỉ còn số 9163 và tờ kia còn số 91630. Người đàn ông này cho biết mua vé số rồi bỏ vào túi quần và xuống đầm bắt ba khía nên bị ướt, rách nát" – ông Vinh cho biết.

Cũng theo ông Vinh, trước đây cũng từng gặp một số trường hợp người dân trúng số nhưng vé bị rách nên đại lý hướng dẫn họ làm tờ đơn về xã xác nhận và gửi đến công ty xổ số.

2 tờ vé số trúng đặc biệt bị rách, nát

2 tờ vé số trúng giải đặc biệt dãy số 916303 được đại lý đổi cho em ruột của người đàn ông

Ông Vinh bày tỏ: "Nhiều trường hợp có vé số trúng thưởng bị rách nhưng các mảnh còn ghép vào được và thấy rõ dãy số. Sau khi được đại lý hướng dẫn về xã làm đơn và gửi đến công ty xổ số thì họ được trả thưởng qua số tài khoản. Với trường hợp của người đàn ông trên, tôi cũng hướng dẫn như vậy. Đại lý cũng đã trả thưởng 3,6 tỉ đồng (sau khi trừ thuế) cho em ruột của người đàn ông trên vì cũng trúng đặc biệt dãy số 916303 nhưng vé còn nguyên vẹn".

Người trúng 2 tờ vé số nhưng bị rách nói trên là ông T.K.M (40 tuổi; ngụ Trà Vinh). Anh T.H.Đ (cháu ruột ông M.), chia sẻ: "Cậu tôi mua 10 tờ vé số có dãy số 916303 và cho anh chị em ruột và người thân 8 tờ, trong đó cho mẹ tôi 1 tờ, cậu giữ lại 2 tờ. Mua xong, cậu bỏ túi quần rồi đi bắt ba khía và hái dừa nước. Chiều hay trúng đặc biệt, cậu tìm lại thì 2 tờ vé số bị rách nát. Tinh thần của cậu giờ suy sụp".

Anh Đ. cho hay gia đình được đại lý Phú Vinh hướng dẫn làm đơn và gửi tới Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hậu Giang nhưng công ty từ chối trả thưởng.

Chiều 4-2, trao đổi qua điện thoại với Báo Người Lao Động, ông Lê Văn Thắng - Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hậu Giang - cho biết hôm qua ông đi công tác và nghe nhân viên báo lại là có trường hợp đem vé trúng thưởng bị rách nát đến nhờ xem xét. Tuy nhiên, do tờ vé không còn nguyên hình, nguyên vẹn theo thể lệ và Thông tư 75 nên công ty không thể giải quyết được.

"Tờ vé còn bé xíu, không còn nhận dạng và so cùi được. Công ty có cùi lưu nhưng tờ vé số đó không thể so cùi được. Tôi rất lấy làm tiếc cho họ, vì may mắn lắm mới trúng giải đặc biệt, nhưng quy định phải đủ điều kiện thì mới trả thưởng được" - ông Thắng thông tin.

Cũng theo Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hậu Giang, sau khi phía công ty giải thích thì người đó đã vui vẻ quay về.