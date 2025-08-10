HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Xôn xao clip một TikToker phóng sinh bầy rắn hổ mang chúa mới nở

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Một clip thả đàn rắn hổ mang chúa mới nở về rừng tự nhiên thu hút sự quan tâm của cư dân mạng, người trong cuộc nói gì?

Những ngày qua mạng xã hội xôn xao clip một TikToker đã thả bầy rắn hổ mang chúa mới nở về rừng tự nhiên. Clip thu hút hơn 677.000 lượt xem, 10.000 lượt tim và hơn 1.000 bình luận.

Nội dung clip nam TikToker khuyến cáo rắn hổ mang chúa là loài rắn độc nhưng loại động vật này không chủ động tấn công con người đồng thời kêu gọi bảo vệ, bảo tồn động vật hoang dã.

Clip thả rắn hổ mang chúa mới nở thu hút sự quan tâm của cư dân mạng

Clip này có nhiều bình luận ủng hộ hành động bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm. Tuy nhiên nhiều người cho rằng việc thả loài rắn độc về tự nhiên gây phản cảm vì cho rằng có thể gây nguy hiểm cho con người.

Phóng viên Báo Người Lao Động đã liên hệ anh Nguyễn Minh Phú (20 tuổi, chủ kênh TikTok Phú Thích Thú với hơn 42.000 lượt theo dõi) để tìm hiểu nguồn gốc số rắn con này.

Xôn xao clip một TikToker phóng sinh bầy rắn hổ mang chúa mới nở - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Minh Phú

Anh Phú cho biết anh và nhóm bạn có sở thích tìm hiểu về các loài rắn trong tự nhiên kể cả rắn độc. Thỉnh thoảng nhóm anh Phú được người dân gọi đến bắt rắn khi bò vào nhà họ. Sau khi giải cứu thì nhóm anh Phú sẽ phối hợp với lực lượng kiểm lâm thả vào rừng tự nhiên.

Xôn xao clip một TikToker phóng sinh bầy rắn hổ mang chúa mới nở - Ảnh 2.

Xôn xao clip một TikToker phóng sinh bầy rắn hổ mang chúa mới nở - Ảnh 3.

Giải cứu rắn ở nhà người dân

Xôn xao clip một TikToker phóng sinh bầy rắn hổ mang chúa mới nở - Ảnh 4.

Thả kỳ đà về rừng tự nhiên

Về nguồn gốc bầy rắn hổ mang mới nở, anh Phú chia sẻ: "Số rắn này được ấp nở thành công từ ổ trứng mà người dân đi rừng phát hiện, chúng tôi đã tiếp nhận, giao cho các anh bên kiểm lâm, hướng dẫn cách ấp trứng. Khi số rắn hổ mang chúa nở thành công, chúng tôi đã phối hợp với lực lượng kiểm lâm thả vào rừng tự nhiên ở khu vực Đông Nam Bộ".

Xôn xao clip một TikToker phóng sinh bầy rắn hổ mang chúa mới nở - Ảnh 5.

Xôn xao clip một TikToker phóng sinh bầy rắn hổ mang chúa mới nở - Ảnh 6.

Xôn xao clip một TikToker phóng sinh bầy rắn hổ mang chúa mới nở - Ảnh 7.

Xôn xao clip một TikToker phóng sinh bầy rắn hổ mang chúa mới nở - Ảnh 8.

Hoạt động tuyên truyền, giáo dục về rắn

Anh Nguyễn Minh Phú hiện là sinh viên năm 2 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM và là thành viên của Đội cứu hộ rắn Viet Snake Rescuer được thành lập cách đây 4 năm.

"Hồi nhỏ khi rắn bò vào nhà tôi và gia đình thường đuổi đi chứ không đập chúng, từ đó hình thành tình thương với loại bò sát này. Lần đầu tiên tôi giải cứu rắn là ở nhà cô giáo dạy cấp 2 của mình. Bắt đầu từ đó tôi nung nấu xây dựng nhóm giải cứu rắn và cùng với nhiều bạn trẻ có chung niềm đam mê lập nhóm Viet Snake Rescuer", anh Phú chia sẻ.

Về kiến thức để nhận diện rắn độc hay không độc thì nhóm Viet Snake Rescuer cũng tự tìm hiểu, học hỏi và trao dồi kiến thức. Sau 4 năm hoạt động, nhóm Viet Snake Rescuer của anh Phú đã can thiệp hàng trăm vụ xung đột giữa rắn và con người, đồng thời đưa nhiều cá thể rắn về môi trường tự nhiên.

Khởi tố, bắt nam thanh niên mua bán 15 con rắn hổ mang chúa để ngâm rượu

Khởi tố, bắt nam thanh niên mua bán 15 con rắn hổ mang chúa để ngâm rượu

(NLĐO) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam một thanh niên ở Nghệ An về hành vi mua bán 15 cá thể rắn hổ mang chúa để ngâm rượu

Mua bình rượu có ngâm rắn hổ mang chúa về trưng bày, chủ nhà hàng lĩnh án

(NLĐO) - Mua 2 bình rượu ngâm chứa 3 con rắn hổ chúa của phụ nữ mặc trang phục dân tộc Mông với giá 1,9 triệu đồng, Trường mang về nhà hàng do mình làm chủ để trưng bày và sử dụng thì lực lượng chức năng kiểm tra

Bị răng rắn hổ mang chúa găm vào tay, 1 người ở Đồng Nai tử vong sau 2 ngày

(NLĐO) - Khi rắn hổ chui vào hang, ông C. dùng tay không để bắt và bịt đầu rắn bằng bao bố thì con rắn cắn thủng bao bố và răng găm vào tay trái ông C.

