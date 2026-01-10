HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Xôn xao clip nữ sinh lớp 6 bị bạn đánh gục tại lớp học

Như Quỳnh

(NLĐO) - Một nữ sinh lớp 6 bất ngờ bị một bạn nữ đánh tới tấp ngay trong lớp học trước sự chứng kiến của các em khác.

Tối 9-1, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh liên tiếp đấm, tát vào mặt một bạn nữ khác ngay trong lớp học. Khi nạn nhân ngã xuống, nữ sinh này tiếp tục dùng chân đạp mạnh. Toàn bộ sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều học sinh trong lớp. Sau khi xem clip, nhiều người bức xúc trước hành vi đánh bạn của em nữ sinh.

Nữ sinh lớp 6 bị bạn đánh gục tại lớp học: Cảnh tượng gây sốc - Ảnh 1.

Em C. bị bạn đánh nằm gục giữa lớp học. Ảnh: Cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, vụ việc trên xảy ra tại Trường TH và THCS Khai Trung, xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai. 

Cụ thể, khoảng 13 giờ 15 phút, ngày 9-1, tại lớp 6 Trường TH và THCS Khai Trung, em Đ.G.L. dùng tay, chân tác động vật lý em L.T.T.C trên lớp vào thời điểm học sinh nghỉ trưa.

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Tân Lĩnh đã chỉ đạo Trường TH và THCS Khai Trung, công an xã và các bộ phận liên quan phối hợp với gia đình học sinh khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc. Đồng thời, chỉ đạo nhà trường phối hợp với gia đình của 2 học sinh đưa em C. đến Bệnh viện đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai để kiểm tra sức khỏe. Chính quyền địa phương sau đó đã đến thăm hỏi tình hình sức khỏe của nữ sinh C. và có buổi làm việc với phía nhà trường.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng và nhà trường phối hợp làm rõ.

Tin liên quan

Vụ nữ sinh bị đánh gãy đốt sống cổ: Thêm 2 học sinh bị đuổi học

Vụ nữ sinh bị đánh gãy đốt sống cổ: Thêm 2 học sinh bị đuổi học

(NLĐO)- Liên quan tới vụ việc nữ sinh lớp 11 ở Thanh Hóa bị "đánh hội đồng" gãy đốt sống cổ, thêm 2 nữ sinh khác bị đuổi học 1 năm

Vụ nữ sinh bị đánh ở Bình Dương: Công an đang vào cuộc

(NLĐO) - Hiện tại nhà trường đang chờ kết quả làm việc bên công an phường để trường có biện pháp và hướng xử lý phù hợp.

Nữ sinh bị đánh, lột áo sau câu nói "mặt đắp cả tấn kem"

(NLĐO) - Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Long An đề nghị Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Thủ Thừa ra văn bản chấn chỉnh tình trạng bạo lực học đường sau khi nữ sinh lớp 8 bị đánh, lột áo.

tiếp nhận thông tin bệnh viện đa khoa kiểm tra sức khỏe bị đánh buổi làm việc nữ sinh mạng xã hội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo