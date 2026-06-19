Xôn xao hồ sơ mật UFO của Mỹ (*): Bí ẩn bủa vây quân đội Mỹ

Ngay sau đó, các tên lửa của căn cứ bị vô hiệu hóa...

Ngày 9-6 vừa qua, cựu sĩ quan Không quân Mỹ David Grusch cùng nhiều người, bao gồm một số nghị sĩ, có mặt tại Đồi Capitol để lặp lại kêu gọi chính phủ minh bạch hơn về "Hiện tượng trên không chưa xác định" (UAP).

Tin đồn đầy rẫy

Ông Grusch là một trong những người "tố giác" UAP nổi tiếng. Ông từng điều trần trước Quốc hội Mỹ vào năm 2023, rằng chính phủ liên bang bí mật vận hành các chương trình UAP, thậm chí đã thu hồi những "mẫu sinh học" cùng vật liệu có nguồn gốc phi nhân loại từ các vụ rơi UFO (vật thể bay không xác định) - theo NewsNation.

Những người có mặt tại Đồi Capitol hôm 9-6 cũng yêu cầu công bố một số hồ sơ, trong đó có sự kiện Varginha năm 1996. Trong vụ việc này, một số cư dân tại Varginha - Brazil cho rằng họ đã tiếp xúc các thực thể có tri giác không phải con người và những thực thể này sau đó đã được đưa sang Mỹ.

Ông Grusch còn viện dẫn một bản đánh giá tình báo của Úc từ năm 1971, cho rằng từ năm 1948-1952, một cơ quan có liên hệ với Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã nghiên cứu các hệ thống động lực của UFO, với nhận định một số phi thuyền có thể có nguồn gốc ngoài Trái Đất.

Bên cạnh tuyên bố của những người "tố giác" như ông Grusch là vô số tin đồn liên quan mối liên hệ giữa UAP và quân đội Mỹ. Chẳng hạn, theo trang tin chuyên về UFO Liberation Times, Hải quân Mỹ bí mật cất giữ một "phương tiện kỳ lạ có nguồn gốc chưa xác định" trong một nhà chứa máy bay ở căn cứ hải quân Patuxent River tại bang Maryland, có thể từ những năm 1950. Các nguồn tin của tờ Daily Mail còn cho rằng căn cứ quân sự khá kín tiếng này đã phân tích, tìm cách đảo ngược công nghệ thu được từ các phi thuyền không phải của con người trong nhiều năm qua.

Theo Daily Mail, nhiều tài liệu vừa được giải mật của Chính phủ Mỹ đã tiết lộ 2 đợt xuất hiện gây sốc của hàng loạt UFO vào tháng 12-2025 tại căn cứ không quân Wright-Patterson ở hạt Greene, bang Ohio. Theo các tài liệu này, Không quân Mỹ phải tạm ngừng hoạt động bay, báo động cho các cơ quan thực thi pháp luật địa phương, sử dụng camera ảnh nhiệt để xác định vị trí cũng như danh tính của các UFO bí ẩn.

Một sĩ quan tại Wright-Patterson nói với Daily Mail rằng các vật thể này trông giống như những ánh sáng di chuyển theo nhóm. Song, chúng ở quá cao nên không thể đánh giá chính xác hình dạng.

Cũng có tin đồn rằng "các mảnh vỡ từ vụ rơi UFO nổi tiếng năm 1947 tại Roswell, bang New Mexico" đã được vận chuyển tới căn cứ Wright-Patterson, được nhóm bí mật mang tên Majestic 12 của Chính phủ Mỹ nghiên cứu. Tuy nhiên, những thông tin này, bao gồm việc Majestic 12, có thực sự tồn tại hay không, đến nay đều chưa được xác nhận.

Bí mật Khu 51

Năm 2022, giới chức Mỹ thành lập một cơ quan mới mang tên Văn phòng Giải quyết hiện tượng dị thường trên mọi lĩnh vực (AARO), với 2 nhiệm vụ chính: Thu thập dữ liệu về các vụ nhìn thấy UAP và điều tra các cáo buộc cho rằng Lầu Năm Góc điều hành một đơn vị bí mật chuyên thu hồi công nghệ ngoài hành tinh.

Trớ trêu thay, AARO phát hiện chính Washington là nguồn gốc của một số tin đồn nổi tiếng về UFO. Theo một bài điều tra gây chú ý của tờ The Wall Street Journal đăng tải vào tháng 6-2025, một số câu chuyện hư cấu được phát hiện bởi cựu giám đốc AARO, ông Sean Kirkpatrick. Được biết đến nhiều nhất phải kể đến Khu 51, vốn nổi danh là địa điểm UFO toàn cầu từ những năm 1980.

Là cơ sở quân sự tuyệt mật ở miền Nam bang Nevada, Khu 51 ẩn trong vùng sa mạc hẻo lánh gần hồ Groom. Tên gọi "Khu 51" xuất phát từ ký hiệu trên các bản đồ của Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Mỹ nhưng hiếm khi xuất hiện trong các tài liệu chính thức.

Được thành lập năm 1955, Khu 51 là một phần của Khu Huấn luyện và Thử nghiệm Nevada. Ban đầu, Khu 51 dùng để hỗ trợ phát triển máy bay do thám Lockheed U-2, sau đó thử nghiệm nhiều loại máy bay tiên tiến và bí mật nhất trong lịch sử Mỹ như SR-71 Blackbird, A-12 Archangel, tiêm kích tàng hình F-117 Nighthawk.

Nhóm điều tra của Lầu Năm Góc đã phỏng vấn một đại tá không quân đã nghỉ hưu, người thừa nhận từng cung cấp các bức ảnh đĩa bay bị chỉnh sửa cho một quán bar gần Khu 51 nhằm tạo vỏ bọc cho căn cứ tuyệt mật này. Kirkpatrick và nhóm của ông cũng điều tra một sự kiện xảy ra năm 1967, khi một nhóm quân nhân nhìn thấy vật thể hình bầu dục màu cam phát sáng lơ lửng phía trên cổng căn cứ của họ. Ngay sau đó, một tín hiệu báo động vang lên, thông báo cho đại úy không quân Robert Salas rằng các tên lửa của đơn vị đã bị vô hiệu hóa.

Theo Wall Street Journal, sau nhiều tìm tòi, nhóm của AARO kết luận các nhà khoa học lúc đó thực ra đang thử nghiệm khả năng chống chịu của hầm chứa tên lửa trước các cơn bão và đã sử dụng xung điện từ để mô phỏng một cú sét đánh.

Một nội dung đăng tải trên trang giải mật hồ sơ UFO www.war.gov/ufo của Chính phủ Mỹ. Ảnh: WWW.WAR.GOV/UFO/

Chính phủ Mỹ đổi thái độ

Dù cuộc điều tra của Wall Street Journal đã đưa ra những phát hiện như trên, nhiều người vẫn không tin rằng các câu chuyện UFO chỉ đơn thuần là "huyền thoại". Họ thậm chí tố ngược bài điều tra là… chiêu bài che giấu sự thật, bất chấp việc Lầu Năm Góc đã khẳng định không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào về tàu vũ trụ ngoài Trái đất trong một báo cáo dài 63 trang, công bố vào tháng 3-2024.

Đây được xem là báo cáo toàn diện nhất mà Lầu Năm Góc từng thực hiện về chủ đề này, tập trung xem xét các trường hợp nhìn thấy UFO từ năm 1945 đến tháng 10-2023. Báo cáo cho biết nhiều trường hợp sau đó được xác định là máy bay không người lái, khinh khí cầu thời tiết, máy bay do thám, vệ tinh, tên lửa hoặc các hành tinh.

Dù vậy, như trang National Geographic chỉ ra, những cuộc chạm trán UAP nổi tiếng nhất trong lịch sử hàng không hiện đại - xảy ra vào các năm 2004, 2014 và 2015, liên quan việc quan sát trực tiếp của phi công, theo dõi bằng radar và hình ảnh ghi lại trên video - đến nay vẫn chưa có lời giải. Điển hình là ngày 14-11-2004, ngay sau khi trung úy hải quân Alex Dietrich điều khiển chiếc tiêm kích F/A-18 Super Hornet cất cánh từ tàu sân bay USS Nimitz, cô nhìn thấy một vật thể hình bầu dục lơ lửng trên mặt biển. Bất ngờ, nó lao đi với tốc độ lên tới 500 hải lý/giờ.

Những chiếc Super Hornet bay phía sau Dietrich đã chụp lại được hình ảnh vật thể này bằng camera hồng ngoại. Nó dài hơn 12 m, tròn và bề mặt nhẵn. Càng lạ lùng hơn, Gary Voorhis, hạ sĩ quan trên tuần dương hạm USS Princeton đang hoạt động cùng USS Nimitz, đã nhìn thấy những tín hiệu bất thường trên màn hình radar từ ngày 10-11, tức 4 ngày trước chuyến bay của Dietrich.

Voorhis mô tả những gì mình chứng kiến là "không thể xảy ra", bởi chỉ trong vài giây, vật thể kiểu này lao từ độ cao hơn 18.000 m xuống sát mặt biển, lơ lửng trong chốc lát rồi rời đi với vận tốc cực lớn. Nó thực hiện những cú rẽ vuông góc khiến các chuyên gia radar "không thể giải thích".

Một chi tiết đáng chú ý không kém: Cộng đồng tình báo Mỹ hiện không còn sử dụng thuật ngữ UFO nữa, mà thay bằng UAP. National Geographic nhận xét sự thay đổi ấy cho thấy Chính phủ Mỹ đang xem xét nghiêm túc các hiện tượng bí ẩn này.

Một trong những bức ảnh UFO nổi tiếng được chụp gần TP McMinnville, bang Oregon - Mỹ vào ngày 11-5-1950. Ảnh: SCIENCE HISTORY IMAGES

(Còn tiếp)

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(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 17-6