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Quốc tế

Xôn xao hồ sơ mật UFO của Mỹ: Những vụ chạm trán "nổi da gà"

XUÂN MAI

Từ đĩa bay kỳ bí đến quả cầu rực sáng bám đuổi chiến đấu cơ, loạt hồ sơ vừa giải mật đã phơi bày các vụ đối mặt rúng động, thách thức hiểu biết của nhân loại

Loạt hồ sơ vừa công bố đến đợt thứ ba của Mỹ không chỉ tái hiện sự hoang mang tột độ của binh sĩ nước này trước những vật thể phát sáng, mà còn lật mở lại hàng loạt vụ chạm trán bí ẩn từ Canada, Úc cho đến Anh.

Quả cầu phát sáng, đĩa bay và video bắn hạ vật thể lạ

Trong đợt công bố thứ hai hôm 22-5, Lầu Năm Góc hé lộ 64 tệp dữ liệu, trong đó có 6 tài liệu PDF, 7 bản ghi âm và 51 video về các vụ "đụng độ" vật thể bay không xác định (UFO), còn được gọi là hiện tượng dị thường không xác định (UAP), liên quan đến quân đội Mỹ.

Một trong số 5 tiết lộ gây chấn động nhất từ những hồ sơ nói trên là vụ việc vào năm 2025 liên quan đến một sĩ quan tình báo Mỹ trên trực thăng. Sĩ quan này mô tả đã nhìn thấy hai quả cầu lớn bùng sáng trong suốt chuyến bay. Theo các tài liệu, các vật thể này có hình bầu dục và màu cam, với phần lõi màu trắng hoặc vàng rực phát ra ánh sáng tỏa đi mọi hướng. Sĩ quan này sau đó khẳng định những vật thể tương tự đã xuất hiện ngay sát các máy bay chiến đấu đang bay gần đó. Báo cáo cho biết thêm các vật thể phát sáng đã xếp thành đội hình tam giác trước khi biến mất. Sĩ quan kết luận: "Chúng tôi gần như không nói nên lời sau khi chứng kiến hiện tượng này".

Đáng chú ý không kém là tập hồ sơ dài 116 trang, gồm các cuộc điều tra gần khu vực Sandia, bang New Mexico - Mỹ trong giai đoạn từ năm 1948 đến 1950. Lầu Năm Góc cho biết tập hồ sơ này ghi nhận 209 vụ bắt gặp các "quả cầu xanh lục", "đĩa bay" và "cầu lửa" quanh một cơ sở quân sự tuyệt mật. Các nhân chứng mô tả những vật thể này có khả năng chuyển hướng đột ngột, biến mất khỏi tầm nhìn hoặc phát nổ ngay giữa không trung. Nhiều phần hồ sơ cũng đề cập đến quá trình điều tra về một loại bột đồng bí ẩn được tìm thấy ở một số khu vực có liên quan đến các vụ chạm trán này.

Xôn xao hồ sơ mật UFO của Mỹ: Những vụ chạm trán "nổi da gà" - Ảnh 1.

Luồng sáng này được chụp vào ngày 16-10-1957 khi nó lơ lửng trong 15 phút gần Trung tâm Phát triển Hàng không Holloman ở bang New Mexico - Mỹ Ảnh: Bettmann-Corbis

Nằm trong số các dữ liệu được giải mật còn có một đoạn video ghi lại cảnh máy bay chiến đấu của Không quân Mỹ bắn hạ một vật thể bay không xác định trên bầu trời hồ Huron, một hồ nằm trong Ngũ Đại Hồ thuộc Bắc Mỹ, vào tháng 2-2023. Sự cố này xảy ra ngay sau vụ lùm xùm về khinh khí cầu của Trung Quốc bay vào không phận Mỹ, làm dấy lên lo ngại về việc các vật thể lạ xâm nhập. Các báo cáo sau đó chỉ ra vật thể trên nhiều khả năng chỉ là một khinh khí cầu dân sự thông thường thay vì công nghệ của người ngoài hành tinh.

Báo The New York Post cho biết Lầu Năm Góc cũng công bố một đoạn ghi âm liên quan đến sứ mệnh thám hiểm mặt trăng Apollo 12 vào năm 1969. Trong bản ghi âm, các phi hành gia báo cáo nhìn thấy những vệt sáng không thể giải thích được khi đang cố ngủ trong không gian. Theo Lầu Năm Góc, NASA sau đó kết luận hiện tượng này nhiều khả năng là do các hiệu ứng từ bên trong thị giác của chính các phi hành gia thay vì các nguồn sáng từ bên ngoài.

Bất chấp những đoạn video kịch tính và lời kể chi tiết của các nhân chứng, Lầu Năm Góc cảnh báo rằng nguồn gốc của một số tài liệu hiện vẫn chưa được xác minh. Theo cơ quan này, nhiều video không có "chuỗi hành trình bằng chứng rõ ràng", đồng nghĩa với việc giới chức không thể xác nhận đầy đủ địa điểm hoặc thời gian mà mỗi video hay đoạn ghi âm được ghi lại.

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Bức ảnh về cuộc chạm trán UFO ở vùng Westall của TP Melbourne, bang Victoria - Úc, nơi hơn 200 học sinh và giáo viên tại hai trường công lập báo cáo đã chứng kiến một vật thể bay lao xuống cánh đồng hoang gần đó Ảnh: AAP

Ẩn số đầy ám ảnh

Không chỉ tại Mỹ, tới nay giới chức trách Canada vẫn chưa giải mã được hai đốm sáng trắng di chuyển theo quỹ đạo tròn ở vùng lãnh thổ Tây Bắc nước này vào đầu năm 2023. Theo trang Spyscape, phi hành đoàn trên chuyến bay của hãng Canadian North hướng đến Yellowknife hỏi đài kiểm soát không lưu trước nửa đêm ngày 29-1-2023: "Chào buổi tối, tôi chỉ muốn hỏi xem có phải đang có hai máy bay nằm ở phía Đông sân bay đang bay vòng hay diễn tập không?". Kiểm soát viên không lưu ở Yellowknife trả lời "không có" và hỏi các phi công nhìn thấy thứ gì. Phi hành đoàn trả lời với vẻ hơi do dự: "Chúng tôi nhìn thấy hai đốm sáng vờn quanh ở đó. Chúng ở phía trên chúng tôi. Chúng tôi không thấy chúng trên hệ thống tránh va chạm giao thông (TCAS). Nhưng chúng tôi thấy các đốm sáng di chuyển vòng quanh". Dừng một chút, họ nói tiếp: "Chúng tôi không điên đâu".

Trường hợp khác diễn ra ở rừng Rendlesham tại Anh vào năm 1980 gần căn cứ quân sự liên hợp Mỹ - Anh RAF Bentwaters và RAF Woodbridge. Theo nhân chứng, các sĩ quan quân đội bắt gặp một vật thể phát sáng không xác định trong rừng. Họ mô tả nó được làm bằng kim loại và phát ra ánh sáng chói lóa. Họ cũng ghi nhận về những ký hiệu kỳ lạ được khắc trên bề mặt vật thể, đồng thời khẳng định bản thân đã trải qua một loạt các tác động về thể chất lẫn tâm lý sau cuộc chạm trán này. Bất chấp cuộc điều tra chính thức từ quân đội, sự kiện rừng Rendlesham vẫn chưa được làm sáng tỏ.

Tại TP Melbourne - Úc vào năm 1966, một vật thể lớn, hình đĩa được nhìn thấy lơ lửng ở tầm thấp trên bầu trời của một ngôi trường tại vùng ngoại ô Westall. Vật thể được mô tả là không phát ra tiếng động và tỏa ra ánh sáng chói, được cho là đã đáp xuống chớp nhoáng trên một cánh đồng gần đó trước khi cất cánh trở lại. Sự việc này được trình báo bởi nhiều nhân chứng, bao gồm cả học sinh và giáo viên trong trường. Địa điểm này hiện nay đã trở thành một khu vui chơi trẻ em về chủ đề UFO.

Nếu nói về mức độ kỳ bí pha lẫn chất rùng rợn, vụ việc Lakenheath - Bentwaters, phía Đông nước Anh, chắc chắn nằm trong tốp đầu. Vào năm 1956, một loạt đốm sáng kỳ lạ được báo cáo trên bầu trời phía trên các căn cứ không quân Bentwaters và Lakenheath. Chúng được mô tả là những vật thể lớn, phát sáng, bay với tốc độ cao và thực hiện các thao tác di chuyển bất thường. Sự việc được nhiều nhân chứng, trong đó có cả nhân sự trong quân đội, trình báo cho đến nay vẫn là một trong những vụ chạm trán UFO bí ẩn và khó giải thích nhất ở châu Âu. 

Yêu cầu từ thị trấn Bonnybridge

Thị trấn Bonnybridge đẹp như tranh vẽ nằm giữa Glasgow và Edinburgh của Scotland là điểm nóng UFO của thế giới với hơn 6.000 lần "bắt gặp". Ủy viên hội đồng địa phương Billy Buchanan mong muốn chính phủ tiến hành điều tra: "Những vụ đó có liên quan đến quân sự không? Chúng tôi không rõ. Nhưng chúng tôi muốn được biết". Mọi chuyện bắt đầu vào năm 1992, khi một tài xế trình báo nhìn thấy phi thuyền lơ lửng trên con đường nằm giữa những dãy núi trập trùng u tối và thung lũng sương mù‍. Các chuyên gia về UFO đã đổ xô đến Bonnybridge nhưng chưa một ai giải thích được những vòng tròn bí ẩn trên cánh đồng hay các vụ chạm trán UFO tại đây.


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