Xôn xao hồ sơ mật UFO của Mỹ (*): Ranh giới mong manh

Theo Boston Review, từ năm 1947, vật thể bay không xác định (UFO) luôn là chủ đề được quan tâm sôi nổi và định kỳ bởi các quan chức chính phủ, những người đam mê và các nhà khoa học. Nhưng kết quả cho tới nay vẫn không đi đến kết luận rõ ràng.

Harvard và NASA nhập cuộc

Trong nhiều năm tiếp theo, ngay cả khi nhân loại bước vào thế kỷ XXI và việc tìm kiếm trí thông minh ngoài trái đất (SETI) trở thành một lĩnh vực nghiên cứu chính thống, được đầu tư bằng nhiều hệ thống quan sát thiên văn tiên tiến, "chiếm sóng" các tạp chí chuyên ngành… thì nghiên cứu UFO vẫn bị nhiều người coi là "giả khoa học".

Tuy nhiên, thế trận dần thay đổi trong những năm gần đây. Năm 2021, khi Văn phòng Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ công bố một báo cáo ngắn gọn với tiêu đề "Đánh giá sơ bộ: Hiện tượng trên không không xác định" thì tại viện đại học danh tiếng bậc nhất nước Mỹ - Harvard - "Dự án Galileo" cũng được khởi động.

Hai đốm sáng lạ được ghi lại trên bầu trời miền Đông Bắc nước Mỹ năm 2025. Ảnh: BỘ CHIẾN TRANH MỸ

Đứng đầu dự án là một cái tên nổi tiếng và gây tranh cãi trong cộng đồng khoa học vì những giả thuyết liên quan đến UFO và người ngoài hành tinh thông minh: GS Avi Loeb, Giám đốc Viện Lý thuyết và Tính toán thuộc Trung tâm Vật lý Thiên văn Harvard-Smithsonian của Đại học Harvard. "Dự án này bổ sung cho SETI truyền thống, ở chỗ nó tìm kiếm các vật thể vật lý, chứ không phải tín hiệu điện từ, liên quan đến thiết bị công nghệ ngoài trái đất" - trang web của Đại học Harvard giới thiệu.

Ngày 9-6-2022, thêm một bước ngoặt lớn xuất hiện: Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) thông báo cơ quan này đang thành lập một nhóm nghiên cứu để xem xét các hiện tượng dị thường không xác định (UAP) - một thuật ngữ mang ý nghĩa rộng rãi hơn và bao gồm UFO. UAP được định nghĩa là các hiện tượng, vật thể được quan sát trên bầu trời mà không thể xác định là máy bay hoặc các hiện tượng tự nhiên đã biết.

Quy tắc ứng xử với người ngoài hành tinh

Bất chấp sự chia rẽ về UFO, cộng đồng khoa học ngày một tin tưởng vào sự tồn tại của "người" và sinh vật ngoài Trái đất. Học viện Hàng không Vũ trụ quốc tế (IAA) có hẳn một bộ quy tắc ứng xử khi nhận được liên lạc từ người ngoài hành tinh, bao gồm chỉ thị kỳ lạ là không được trả lời các thông điệp từ vũ trụ.

Bộ quy tắc đã được IAA và Viện SETI (Mỹ) phát triển từ những năm 2022-2025, vừa qua được cập nhật và phát hành chính thức, sau khi chính phủ Mỹ công bố hồ sơ về UFO. Bộ quy tắc này cũng yêu cầu trong trường hợp có thông tin về liên lạc ngoài hành tinh, tín hiệu này cần được xem xét kỹ lưỡng với sự hợp tác của các nhà điều tra khác và được xác minh bởi nhiều tổ chức độc lập sử dụng các thiết bị hoặc phương pháp khác nhau. "Điều tối quan trọng là phải duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về trách nhiệm và tính liêm chính khoa học trong suốt tiến trình này" - bộ quy tắc yêu cầu. Nếu bằng chứng về người ngoài hành tinh thông minh được xác nhận, các nhà điều tra phải ngay lập tức thông báo cho công chúng, cộng đồng khoa học và thậm chí cả Liên hợp quốc.

Một trong các UFO được phi công của Hải quân Mỹ ghi hình trong một buổi huấn luyện giai đoạn 2014-2015. Ảnh: BỘ CHIẾN TRANH MỸ

Khi các tài liệu về UFO được Lầu Năm Góc công bố, chính cộng đồng nghiên cứu UFO cũng duy trì phản ứng thận trọng - theo The Business Standard. Ông John Erik Ege, Giám đốc khu vực của MUFON (một tổ chức nghiên cứu UFO của Mỹ) tại bang Texas, cho biết: "Tôi nghĩ đây là một bước đi đúng hướng. Tôi không nghĩ họ đang cố che giấu điều gì nhưng những thông tin họ công bố là những điều chúng ta đã biết từ rất lâu rồi". Ông đánh giá khoảng 20% cộng đồng cho rằng các tài liệu này có thể là một âm mưu giả mạo và đánh lạc hướng của chính phủ.

Còn ông Daniel Jones, quản trị viên của Mạng lưới UFO Texas, nhận định việc giải mật hồ sơ không chỉ dành cho giới đam mê UFO, mà còn là người dân Mỹ và công chúng nói chung để bảo đảm tính minh bạch. Một số nhà nghiên cứu khác cho rằng kỳ vọng về việc công khai thông tin vẫn rất cao, nhưng lại bị ảnh hưởng bởi các yếu tố chính trị.

Trong khi đó, nhà nghiên cứu UAP Zhang Nan tại Bắc Kinh - Trung Quốc tiết lộ ông đặc biệt bị thu hút bởi một đoạn video dài gần 5 phút trong loạt hồ sơ mà Mỹ công bố. Đoạn video này được ghi lại bởi một cảm biến hồng ngoại hướng lên trời của quân đội Mỹ ở Florida vào năm 2020, cho thấy một vật thể có hình dạng giống người đã lơ lửng trong một thời gian dài trước khi đột ngột di chuyển đến một vị trí xa ngoài khung hình. Các tính toán cho thấy vật thể này có gia tốc trọng trường vượt quá 600 lần lực hấp dẫn của Trái đất, nằm ngoài giới hạn của bất kỳ máy bay hiện đại hay sinh vật sống nào được biết đến. Theo ông Nan, những gì Mỹ vừa công bố thực sự là các tài liệu giá trị nhưng "họ đã giữ lại những phần quan trọng nhất".

Một nhóm nhỏ các nghị sĩ Đảng Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ cũng đã đưa ra cáo buộc tương tự và yêu cầu Bộ Chiến tranh Mỹ phải minh bạch hơn nữa về các hồ sơ này. Trong khi đó, các chuyên gia đã kêu gọi thận trọng xung quanh việc công bố các tập tin mới, cảnh báo rằng các video về UAP thường bị hiểu sai và xuyên tạc bởi những người không quen thuộc với công nghệ quân sự tiên tiến.

Hai vật thể gây hồ nghi Không chỉ những vật thể bay mờ nhạt bị nghi ngờ là đĩa bay của người ngoài hành tinh, lịch sử thiên văn còn ghi nhận 2 vật thể tưởng chừng như rõ ràng nhưng lại gây hoài nghi lớn. Đó là 1I/ʻOumuamua và 3I/ATLAS, được xác định là tiểu hành tinh và sao chổi liên sao - tức từ ngoài hệ Mặt trời xâm nhập. Tuy nhiên, một số nhà khoa học từng lập luận chúng là tàu do thám của người ngoài hành tinh, dựa trên một loạt đặc điểm kỳ lạ liên quan đến quang phổ và cách chúng di chuyển khi tiến gần Trái đất và Mặt trời. Người nổi bật nhất trong phe "nghi ngờ" chính là GS Avi Loeb của Harvard. 3I/ATLAS hiện nay đã được số đông, bao gồm cả GS Avi Loeb, thừa nhận - trực tiếp hoặc gián tiếp - là một sao chổi sau khi gây tiêu tốn không ít giấy mực và công sức của các nhà khoa học suốt năm 2025 và đầu năm 2026. NASA thậm chí huy động tới 8 kính viễn vọng theo dõi nó nhằm tìm ra câu trả lời. Thế nhưng, 1I/ʻOumuamua vẫn còn nằm trong vòng bí ẩn, đến nay vẫn chưa thể khẳng định nó có hình điếu xì gà hay giống chiếc đĩa bay. Nhưng dù là hình dạng nào, tiểu hành tinh này cũng vô cùng kỳ lạ, nhất là với màu sắc hơi đỏ và sự thay đổi tốc độ đáng ngờ khi đến gần Trái đất vào năm 2017. Rất tiếc là sau khi đạt điểm cận nhật (gần Mặt trời nhất) vào ngày 9-9-2017, nó đã đi xa chúng ta dần và mang theo vô số câu hỏi.

(Còn tiếp)

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 17-6