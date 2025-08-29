Xôn xao thông tin nam sinh viết Facebook rồi nghi tự tử

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Xôn xao thông tin nam sinh viết Facebook rồi nghi tự tử

Cao Nguyên

(NLĐO) - Đoạn status đăng tải trên mạng xã hội được cho là của nam sinh 18 tuổi viết trước khi chết khiến nhiều người xót xa.

Sáng 29-8, nguồn tin cho biết lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk đã tìm thấy thi thể của nam sinh H.N.T.H. (SN 2007, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) dưới sông Sêrêpốk.

Xôn xao thông tin nam sinh viết Facebook rồi nghi tự tử- Ảnh 1.

Cảnh sát PCCC và CNCH đưa thi thể nam sinh lên bờ

Trước đó, chiều tối 28-8, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Khu vực 1, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo phát hiện thi thể nam thanh niên nổi trên sông Sêrêpốk (đoạn qua xã Hòa Phú).

Ngay sau đó, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk đã cử cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện xuống hiện trường tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

Thời điểm tiếp cận hiện trường trời đã tối, mưa lớn, nước sông chạy xiết nên công tác cứu nạn cứu hộ gặp khó khăn. Tuy nhiên, sau nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tìm thấy thi thể nam sinh cách nơi nghi tự tử gần 10 km.

Thi thể nam sinh sau đó được đưa lên bờ và bàn giao cho Công an xã Hòa Phú để điều tra theo quy định.

Liên quan đến vụ việc, trước đó trên một tài khoản Facebook được cho là của nam sinh này đã đăng tải status nói về ý định sẽ tìm đến cái chết. Thông tin đăng tải đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến bình luận động viên nam sinh bình tĩnh, không làm điều dại dột nhưng không được phản hồi.

Theo thông tin đăng tải tìm kiếm, nam sinh H. rời khỏi nhà vào chiều 26-8 bằng xe máy.

Tin liên quan

Nữ sinh viên năm 2 tự tử, để lại thư tuyệt mệnh "mong cha mẹ trả nợ 7 triệu đồng"?

Nữ sinh viên năm 2 tự tử, để lại thư tuyệt mệnh "mong cha mẹ trả nợ 7 triệu đồng"?

(NLĐO) - Công an xác định chưa phát hiện dấu hiệu tội phạm nên bàn giao thi thể nữ sinh viên năm 2 cho gia đình lo hậu sự.

Bức thư tuyệt mệnh trên cầu với nội dung "11 năm đi 2 miếng đất"

(NLĐO) – Người đàn ông để lại xe máy và lá thư tuyệt mệnh có nội dung xin lỗi gia đình và thông tin "11 năm đi 2 miếng đất" rồi nghi nhảy cầu tự tử.

Thư tuyệt mệnh của giám đốc trung tâm đăng kiểm tàu cá ở Cà Mau

(NLĐO) – Những lời nhắn nhủ trong thư tuyệt mệnh của giám đốc trung tâm đăng kiểm tàu cá ở Cà Mau cho vợ, đã khiến nhiều người xót xa.

tự tử đăng status phát hiện thi thể
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo