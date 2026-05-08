Xôn xao việc xây 2 tòa tháp 13 tầng tưởng niệm người quá cố ở nội đô Hà Nội

Những ngày vừa qua, dư luận tại Hà Nội quan tâm tới việc điều chỉnh quy hoạch dự án Nhà tang lễ quận Thanh Xuân (phường Khương Đình, TP Hà Nội). Trong đó, chủ đầu tư dự án Công ty cổ phần Hồn Đất Việt đề xuất xây dựng 2 tháp tưởng niệm, mỗi tháp cao 13 tầng nổi.



Phối cảnh dự án nhà tang lễ quận Thanh Xuân. Ảnh: Chủ đầu tư

Dự án trên nằm tại ô đất số 38, khu di dân đô thị Khương Đình (mặt đường vành đai 2,5) với tổng diện tích gần 23.000 m2, gồm 2 khu. Trong đó, khu A có diện tích gần 15.000 m2, khu B có diện tích hơn 8.000 m2.

Nhiều hộ dân sinh sống tại khu tập thể A23, phường Khương Đình bày tỏ lo ngại trước phương án này. Theo người dân, công trình có thể tác động đến tâm lý cũng như đời sống sinh hoạt của cư dân trong khu vực đông dân cư.

Trước vụ việc nêu trên, ông Lưu Đình Lượng, Phó Chủ tịch UBND phường Khương Đình, cho biết 2 tòa tháp 13 tầng không lưu giữ tro cốt mà chỉ là nơi để gia đình người quá cố đặt bài vị và kỉ vật, điều này cũng đã được chủ đầu tư cam kết với người dân.

Khu đất nơi xây dự án. Ảnh: T.Đ

Phó Chủ tịch UBND phường Khương Đình khẳng định trong trường hợp chủ đầu tư thực hiện lưu giữ tro cốt tại 2 tòa tháp này, phường sẽ thực hiện đình chỉ công trình.

Được biết, Dự án Nhà tang lễ quận Thanh Xuân có quyết định chủ trương đầu tư vào năm 2017, quy mô sử dụng đất là 22.875 m2 với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 172 tỉ đồng. Dự án trên nằm tại ô đất số 38, khu di dân đô thị Khương Đình (mặt đường vành đai 2,5).

Dự án được điều chỉnh vào các năm 2021 và 2024. Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội có văn bản chấp thuận điều chỉnh tổng mặt bằng và phương án kiến trúc.