Xôn xao vụ trẻ sơ sinh tử vong, bên cạnh là nhau thai và đồ người lớn dính máu

Ngày 25-8, Công an phường Phú Mỹ (TP HCM) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ thi thể trẻ sơ sinh tử vong được phát hiện tại hẻm một khu du lịch đã dừng hoạt động trên địa bàn phường Phú Mỹ.

Thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, một công nhân tan ca về thì phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong một con hẻm, cách Quốc lộ 51 khoảng 35 m (khu phố Bến Đình, phường Phú Mỹ).

CLIP: Camera người dân ghi được cảnh nhóm người bước xuống xe ô tô, di chuyển vào con hẻm, nơi phát hiện thi thể trẻ sơ sinh; clip đã được điều chỉnh tăng tốc độ.

Nhận tin báo, Công an phường Phú Mỹ đã đến hiện trường. Thi thể trẻ sơ sinh được người dân phát hiện là bé gái, còn nguyên dây rốn, trên cơ thể có vết thương lớn ở vùng đầu (nghi bị động vật cắn).

Tại hiện trường một bộ đồ người lớn dính máu được bỏ lại, nguyên nhau thai cũng được phát hiện cạnh vũng máu.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc

Theo camera nhà người dân gần đó ghi nhận khoảng 0 giờ 13 phút ngày 25-8, có một chiếc xe ô tô đậu ngay bên ngoài Quốc lộ 51, gần khu vực phát hiện thi thể, sau đó một nhóm người trên xe bước xuống.

Khoảng 13 phút sau thì nhóm này di chuyển lên xe và rời đi, nghi vấn đứa trẻ được sinh trong thời điểm này.

Cơ quan chức năng đang tiến hành trích xuất camera, ghi nhận hiện trường để điều tra vụ án.