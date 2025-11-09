HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Xót xa những vườn sầu riêng, cao su gãy đổ hàng loạt

Cao Nguyên

(NLĐO) – Những vườn sầu riêng, cao su có giá trị kinh tế cao bỗng chốc gãy sạp do gió bão, nông dân thiệt hại lớn.

Ngày 9-11, một số địa phương ở tỉnh Đắk Lắk vẫn đang tiếp tục thống kê thiệt hại do mưa bão số 13 gây ra.

Nông dân thiệt hại nặng nề do bão số 13 , vườn sầu riêng gãy đổ hàng loạt - Ảnh 1.

Những cây sầu riêng đang chờ thu hoạch bị gãy đổ bởi gió bão

Bão số 13 đổ bộ, quần thảo nhiều giờ khiến các xã ở phía Đông Đắk Lắk thiệt hại lớn. Nếu như ở các xã, phường ven biển chịu thiệt hại về tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản thì các địa phương sâu trong đất liền lại ảnh hưởng nặng nề về cây trồng. Hàng loạt vườn sầu riêng, cao su đang thu hoạch bị đổ ngã, khiến nhiều nông dân trắng tay.

Nông dân thiệt hại nặng nề do bão số 13 , vườn sầu riêng gãy đổ hàng loạt - Ảnh 2.

Hàng chục cây sầu riêng của gia đình ông Hiếu bị gãy đổ, thiệt hại lớn

Ông Nguyễn Ngọc Hiếu (thôn Chư Plôi, xã Ea Bá, tỉnh Đắk Lắk) có 120 cây sầu riêng năm thứ 7, thứ 8 đang cho thu nhập ổn định. Bão số 13 đi ngang qua, hàng loạt cây sầu riêng của gia đình ông Hiếu gãy đổ, hàng ngàn trái sầu riêng đang chờ thu hoạch vương vãi khắp nơi.

Nông dân thiệt hại nặng nề do bão số 13 , vườn sầu riêng gãy đổ hàng loạt - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Ngọc Hiếu mong muốn được hỗ trợ phần nào thiệt hại để sớm ổn định sản xuất

Ông Nguyễn Ngọc Hiếu cho biết vườn sầu riêng của gia đình bị thiệt hại nặng khi khoảng 30 cây bị gãy đổ, nhiều cây bị nghiêng gốc, gãy cành nhánh. Chỉ tính riêng vụ này, ông Hiếu ước tính thiệt hại hơn 300 triệu đồng.

Còn ông Vũ Trường Minh (buôn Ken, xã Ea Bá), gió bão đã khiến vườn cao su đang cho thu hoạch bỗng chốc gãy đổ gần 100%. Ông Minh phải bán làm củi để gỡ gạc lại ít vốn sau gần 10 năm đầu tư hàng tỉ đồng cho diện tích 4 ha cao su.

Nông dân thiệt hại nặng nề do bão số 13 , vườn sầu riêng gãy đổ hàng loạt - Ảnh 4.

Vườn cao su 4 ha của gia đình ông Vũ Trường Minh gãy đổ gần 100%

Trên địa bàn xã Ea Bá, bão số 13 đã làm 2 nhà bị sập hoàn toàn, hơn 200 căn nhà bị tốc mái.

Hơn 200 ha cây trồng bị thiệt hại, trong đó sầu riêng bị thiệt hại nặng với hơn 63 ha; hơn 1.600 ha mía, keo bị gãy đổ. Tổng thiệt hại ước tính hơn 100 tỉ đồng.

"Sầu riêng, cao su, hồ tiêu… là những loại cây được đầu tư với nguồn vốn lớn. Với mức độ thiệt hại như hiện nay, nông dân cần giúp đỡ và sự định hướng của ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk để phát triển nông nghiệp giảm rủi ro về thời tiết" – đại diện UBND xã Ea Bá thông tin.

CLIP: Xót xa những vườn sầu riêng, cao su gãy đổ hàng loạt

Đắk Lắk: 3 người chết, 6 người bị thương, thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng do bão số 13

Đắk Lắk: 3 người chết, 6 người bị thương, thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng do bão số 13

(NLĐO) – Nhằm khắc phục thiệt hại do bão số 13 Kalmaegi gây ra, tỉnh Đắk Lắk đề xuất trung ương hỗ trợ 200 tỉ đồng

Đắk Lắk: Hàng trăm tàu cá chồng chất lên nhau sau bão số 13, ngư dân bật khóc

(NLĐO) - Bão số 13 thổi mạnh khiến hàng trăm chiếc tàu cá của ngư dân phường Xuân Đài (tỉnh Đắk Lắk) xếp chồng lên nhau, hư hỏng nặng.

