Xót xa nữ sinh viên năm 2 mất tích trong vụ sập cầu Phong Châu

Thức xuyên đêm tại hiện trường chờ thông tin của con gái gặp nạn trong vụ sập cầu Phong Châu (Phú Thọ), bà Đinh Thị Thịnh (sinh sống tại Đắk Nông) khóc nghẹn khi nhìn lại hình ảnh con qua màn hình điện thoại.

Con bà Thịnh là nạn nhân Nguyễn Hà C. (sinh năm 2005). C. hiện là sinh viên năm thứ 2, Đại học Duy Tân (TP Đà Nẵng). Bà Thịnh cho biết, quê gốc ở huyện Tân Sơn (Phú Thọ), do cuộc sống vất vả nên gia đình vào Đắk Nông lập nghiệp từ năm 2007, khi đó C. chưa tròn 2 tuổi.

Theo bà Thịnh, sau khi tốt nghiệp cấp 3, C. có ý định đi học ở một số nơi, song do điều kiện gia đình, cháu đã vào học tại trường Đại học Duy Tân và đang là cô sinh viên năm thứ 2 với nhiều ước mơ, hoài bão.

"Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, cháu được nghỉ học nên xin phép gia đình ra Phú Thọ thăm họ hàng. Cháu đã định quay lại Đắk Nông nhưng do bão số 3, ảnh hưởng đến việc đi lại nên phải tạm hoãn. Hôm qua cháu gọi điện báo với mẹ con đang chuẩn bị để đi vào Đắk Nông, ai ngờ trên đường đi thì gặp nạn"- giọng bà Thịnh nghẹn lại. Nguyễn Hà C. gặp nạn khi đang lưu thông qua cầu Phong Châu bằng xe máy.



Nhớ lại giấy phút nhận tin dữ về con gái, bà Thịnh cho biết sáng 9-9, người thân ở Phú Thọ gọi điện vào thông báo "mất liên lạc" với cháu Nguyễn Hà C. từ hơn 10 giờ. Lúc này, bà Thịnh cố gắng liên lạc cho con gái, nhưng vô vọng. Đầu dây bên kia chỉ là sự im lặng.

Lo lắng có chuyện không lành khi biết tin sập cầu Phong Châu, bà Thịnh cùng con trai (em nạn nhân C.) vội vàng trở ra Bắc, với hi vọng con gái sẽ được lực lượng chức năng tìm thấy, cứu sống. Song khi đặt chân đến chân cầu Phong Châu, nhìn dòng sông đục ngầu đang cuồn cuộn chảy, bà Thịnh lặng người.



"Tôi thương cháu quá, cháu xin mẹ về quê thăm họ hàng, đâu ngờ đó lại là lần mẹ con chúng tôi xa nhau mãi mãi"- người mẹ bật khóc chia sẻ với chúng tôi. Từ sáng sớm 10-9, bà Đinh Thị Thịnh cùng gia đình vẫn hướng mắt về phía cầu Phong Châu, chờ mong một phép màu.

Trong trường hợp xấu nhất, bà Thịnh mong muốn lực lượng chức năng sẽ sớm tìm thấy cháu Nguyễn Hà C. và hỗ trợ gia đình đưa cháu trở về Đắk Nông.

Trước đó, theo báo cáo của UBND tỉnh Phú Thọ, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, nước lũ trên sông sông Hồng lên rất cao, kết hợp lưu tốc dòng chảy xiết, vào khoảng 10 giờ 2 phút ngày 9-9, cầu Phong Châu bị gãy trụ T7 và làm sập 2 nhịp dàn chính của cầu (nhịp 6 và nhịp 7).



Sơ bộ ban đầu xác định tại thời điểm xảy ra sự cố có 10 phương tiện đang di chuyển trên cầu (trong đó: 1 xe ôtô tải, 2 xe ôtô đầu kéo, 6 xe môtô, 1 xe máy điện); 8 người mất tích; đã cứu, đưa 3 người bị thương đi cấp cứu tại cơ sở y tế.

Do nước lũ dâng cao, chảy xiết nên việc triển khai các biện pháp tìm kiếm cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn, chưa xác định chính xác về số lượng phương tiện và số người bị mất tích.