Quốc tế

Xu hướng "công ty một người" ở Trung Quốc

Anh Thư

Các nhà lập pháp Trung Quốc đang ủng hộ việc hỗ trợ người dân khởi nghiệp với mô hình "công ty một người" (OPC) ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

OPC đề cập doanh nghiệp do một cá nhân sáng lập và vận hành mà không cần nhân viên. Thay vào đó, công việc được giao cho các tác nhân AI - loại công cụ có thể làm việc 24/7 và hầu như không cần giám sát.

Theo tờ The Straits Times, mô hình khởi nghiệp một người đang ngày càng phổ biến ở Trung Quốc trong bối cảnh các công cụ AI ngày càng hiệu quả hơn và giúp giảm chi phí khởi nghiệp. Một trong những công cụ nổi bật thuộc dạng này là tác nhân AI nguồn mở OpenClaw, có khả năng thực hiện các tác vụ thay mặt người dùng, như sắp xếp và trả lời email, soạn thảo báo cáo công việc và chuẩn bị bài thuyết trình.

Xu hướng "công ty một người" ở Trung Quốc - Ảnh 1.

Công cụ OpenClaw đang thu hút nhiều chú ý tại Trung Quốc. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Bà Luo Weihong, Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân TP Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, cho biết OPC xuất hiện ngày càng nhiều tại thành phố này từ năm ngoái. Bà đề xuất tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp dạng này, như tiếp cận các nguồn dữ liệu công cộng. Một số đại biểu khác đề xuất thành lập không gian làm việc chung và các cộng đồng đổi mới sáng tạo cho OPC; cung cấp các tài nguyên như sức mạnh tính toán, tư vấn thuế - pháp lý, cơ hội tiếp cận vốn…

Theo bà Lou, việc hỗ trợ OPC là một cách để giải quyết vấn đề việc làm trong bối cảnh sự phát triển của AI ngày càng làm thu hẹp cơ hội việc làm truyền thống. Theo một khảo sát hồi tháng 9-2025 của Viện Nghiên cứu Tencent, khoảng 40% người được hỏi lo ngại họ sẽ bị AI thay thế. Năm 2026, khoảng 12,7 triệu sinh viên tốt nghiệp - một con số cao kỷ lục - sẽ gia nhập lực lượng lao động, làm gia tăng áp lực lên thị trường việc làm Trung Quốc.

Một số chuyên gia lưu ý người muốn khởi nghiệp một mình không chỉ cần có kỹ năng công nghệ nhất định mà còn phải có thị trường cho sản phẩm hoặc dịch vụ mà họ định bán. Bên cạnh đó, xu hướng OCP cũng tiềm ẩn các rủi ro như lỗ hổng bảo mật hoặc mất dữ liệu.


