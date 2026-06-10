Xu hướng hạn chế màn hình trong lớp học

Từng là quốc gia đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ số, Thụy Điển sẽ cấm điện thoại di động trong trường học từ mùa thu năm nay, khi năm học mới bắt đầu. Theo AP, động thái này là một phần trong xu hướng đang lan rộng trên thế giới nhằm giảm sử dụng màn hình trong lớp học.

Kể từ năm 2023, chính phủ quốc gia Bắc Âu này đã theo đuổi chính sách tăng thời gian đọc và giảm thời gian tiếp xúc với màn hình, đặc biệt đối với trẻ mầm non, bằng cách ưu tiên sách và các công cụ học tập truyền thống. Ông Joar Forsell, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục của Quốc hội Thụy Điển, cho biết giới chức nước này nhận thấy khả năng đọc và viết của học sinh trong nước đang suy giảm, đặc biệt ở nhóm học sinh nhỏ tuổi. "Chúng tôi đang giảm bớt sử dụng màn hình vì tin rằng sách và các phương pháp học tập truyền thống mang lại hiệu quả tốt hơn cho trẻ em" - ông Forsell nói với AP.

Các học sinh đọc sách giáo khoa tại một lớp học của Trường Trung học Malmö Borgarskola ở TP Malmö - Thụy Điển hôm 21-5. Ảnh: AP

Lệnh cấm điện thoại nói trên nhằm xây dựng môi trường học tập ít bị xao nhãng hơn. Cùng với chính sách này, chính phủ năm nay dành 555 triệu kronor (khoảng 59 triệu USD) để hỗ trợ mua sách giáo khoa và tài liệu hướng dẫn cho giáo viên. Một chương trình giảng dạy mới ưu tiên học tập bằng sách dự kiến được triển khai vào năm 2028. Trước đó, từ mùa hè năm ngoái, trẻ em dưới 2 tuổi chỉ được tiếp cận các tài liệu không sử dụng công nghệ số như sách. Đối với trẻ mầm non, việc sử dụng công cụ học tập kỹ thuật số không còn là yêu cầu bắt buộc. Bên ngoài trường học, các phụ huynh được khuyến nghị trở thành hình mẫu tốt hơn cho con trong việc sử dụng thiết bị điện tử, chẳng hạn cùng thiết lập các "khu vực không màn hình" trong gia đình.

Nhiều trường học tại Thụy Điển đã chủ động hạn chế điện thoại từ trước. Chẳng hạn như tại Trường Trung học Malmö Borgarskola ở miền Nam Thụy Điển, điện thoại đã bị cấm trong giờ học. Học sinh phải bỏ điện thoại vào một chiếc hộp và chỉ được nhận lại khi tiết học kết thúc. "Có điện thoại bên cạnh thì lúc nào cũng có thứ để xem" - một nữ sinh tên Melina Sallahi cho biết. Bạn học của em, Vasilije Stjepanovic, cho rằng học sinh sẽ tiếp thu tốt hơn nếu điện thoại được cất đi.

Không phải ai cũng ủng hộ việc giảm vai trò của công nghệ số trong giáo dục tại Thụy Điển. Hiệp hội Công nghệ Giáo dục Thụy Điển cho biết 90% việc làm trong tương lai sẽ đòi hỏi kỹ năng số. Trong khi đó, ông Peter Carlsson, Giám đốc điều hành Công ty khởi nghiệp Imvi Labs, cho rằng không phải màn hình nào cũng ảnh hưởng tiêu cực đến việc học. Theo ông Carlsson, một số phần mềm đóng vai trò rất quan trọng trong việc hỗ trợ trẻ em gặp khó khăn về học tập hoặc đọc hiểu. "Với những công cụ phù hợp, việc giảng dạy có thể trở nên hiệu quả hơn rất nhiều" - ông đánh giá.

Tại khu vực Bắc Âu, Đan Mạch cũng đang chuẩn bị áp dụng lệnh cấm tương tự như Thụy Điển. Trong khi đó, Phần Lan đã thực thi luật hạn chế sử dụng thiết bị di động trong trường học từ tháng 8 năm ngoái. Nhiều quốc gia khác ở châu Âu và châu Á cũng triển khai các biện pháp khác nhau, từ cấm điện thoại trong lớp học đến hạn chế bài tập về nhà trên thiết bị điện tử. Còn tại Mỹ, Học khu Thống nhất Los Angeles sẽ thực thi chính sách về thời gian sử dụng màn hình từ mùa thu năm nay, theo đó không cho học sinh từ lớp 2 trở xuống sử dụng thiết bị, giới hạn thời gian sử dụng màn hình theo ngày và tuần đối với lớp lớn hơn, chặn YouTube trên thiết bị của trường…