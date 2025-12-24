Xu hướng mua quà tiết kiệm ở Mỹ

Trên nền tảng TikTok, hashtag #thriftmas có hơn 16.000 bài đăng, trong khi Instagram ghi nhận hơn 20.000 video chứa từ khóa này.

Chủ doanh nghiệp Vanessa Roberts (ở TP Los Angeles, bang California) và nhà sáng tạo nội dung Jenli Kaylor (ở bang Texas) là những người tích cực thúc đẩy ý tưởng "thriftmas" trên mạng xã hội. Cô Roberts chia sẻ với đài ABC News rằng xu hướng này phổ biến hơn trong vài năm gần đây và đặc biệt tăng mạnh trong mùa lễ cuối năm nay, góp phần khuyến khích nhiều người đi mua sắm đồ cũ. Cô Roberts yêu thích việc săn tìm những món đồ độc đáo, thủ công hoặc từ các thương hiệu đã ngừng hoạt động. Với cô Kaylor, một bà mẹ 4 con, việc mua sắm đồ cũ là cách giúp cân đối ngân sách gia đình mà vẫn có những món đồ chất lượng.

Cô Jenli Kaylor cho biết mình bắt đầu thích mua sắm đồ cũ khi còn học trung học Ảnh: ABC News

Các cửa hàng đồ cũ trên khắp nước Mỹ ghi nhận lượng khách đến mua sắm tăng lên trong năm nay vì nhiều lý do. Xu hướng này được cho là phản ánh tâm lý của người tiêu dùng trước tình hình kinh tế thời gian qua. Ông Dale Bannon, Giám đốc phụ trách quan hệ cộng đồng và phát triển của Salvation Army (tổ chức từ thiện đang vận hành khoảng 900 cửa hàng đồ cũ tại Mỹ), cho biết nhiều người lo không kham nổi cả quà dịp lễ lẫn các khoản chi phí thường ngày. Theo ông Bannon, doanh số của Salvation Army tại một số khu vực Đông Bắc tăng tới 50% so với cùng kỳ năm ngoái, với 1,5 triệu giao dịch trong 2 tháng mới đây.

Bà Cheryl Grimm, Phó Chủ tịch mảng bán lẻ và tiếp thị của Housing Works (vận hành 9 shop đồ cũ ở TP New York), cho biết bên cạnh yếu tố kinh tế còn là tính bền vững. Các thế hệ trẻ có cam kết mạnh mẽ với việc bảo vệ môi trường và nền kinh tế tuần hoàn nên việc mua quà tại cửa hàng đồ cũ đã trở thành "yếu tố thời thượng". Đối với một số khách hàng, sức hút của các cửa hàng đồ cũ lại nằm ở trải nghiệm "săn tìm kho báu" bởi họ có cơ hội tìm được những món quà "độc" nhất.