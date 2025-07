Ngày 18-7, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết trước tình trạng nhiều nhóm thanh, thiếu niên tụ tập, có dấu hiệu đua xe trái phép trên địa bàn, đơn vị đã chủ động tham mưu Giám đốc Công an tỉnh xây dựng và triển khai phương án cao điểm phòng, chống đua xe trái phép.



Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn người đi đường. Ảnh: Công an cung cấp

Theo đó, trong đêm 17-7, Công an tỉnh Bắc Ninh đã huy động 230 cán bộ, chiến sĩ, thành lập nhiều tổ công tác do lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) trực tiếp chỉ đạo. Lực lượng tham gia gồm 160 cán bộ CSGT và 70 cán bộ thuộc các đơn vị nghiệp vụ như Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, Công an các phường...

Đáng chú ý, trong đêm đầu ra quân đã xử lý 154 trường hợp vi phạm (có 141 thanh, thiếu niên), mức tiền phạt gần 1 tỉ đồng, tạm giữ 117 xe, trong đó có 2 trường hợp mang theo dao kiếm, 1 trường hợp lạng lách đánh võng, 1 trường hợp dương tính với chất ma túy, 29 trường hợp tháo biển số, che kín biển số nhằm trốn tránh hệ thống camera giám sát, 52 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 97 trường hợp không có giấy phép lái xe, không đủ tuổi điều khiển xe.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông tiếp tục tổ chức quyết liệt phương án đề ra nhằm lập lại kỷ cương chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.