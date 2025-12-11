Xử lý 2 đối tượng tiếp tay, chia sẻ thông tin từ trang phản động

Ngày 11-12, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết qua công tác rà soát không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của công an tỉnh đã phát hiện và xử lý 2 trường hợp có hành vi thường xuyên chia sẻ tin, bài, video có nội dung xấu, độc từ hệ thống thông tin phản động "Thời báo", gồm: L.V.C (ngụ xã Tân Thới) và H.T.P.L (ngụ phường Đạo Thạnh).

Đối tượng H.T.P.L tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Đồng Tháp

Làm việc với cơ quan công an, 2 đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ các nội dung sai trái và cam kết không tái phạm.

Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Công an tỉnh Đồng Tháp cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tham gia các hội, nhóm, tổ chức liên quan đến phản động, khủng bố; không chia sẻ, bình luận các thông tin chưa kiểm chứng, xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước.

Đồng thời, người dân cũng không tiếp tay lan truyền các nội dung từ các trang tin phản động như "Thời báo".

"Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Nếu phát hiện hoạt động chống phá, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất" - Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Công an tỉnh Đồng Tháp đưa ra hướng dẫn.

Vào tháng 9 vừa qua, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Công an tỉnh Đồng Tháp đã mời chủ tài khoản Facebook L.Đ.T. (ngụ xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp) lên làm việc, về hành vi tham gia hội nhóm phản động, chống đối trên mạng xã hội và chia sẻ các thông tin xấu độc do các đối tượng chống đối đăng tải.

Tại cơ quan công an, T. thừa nhận hành vi vi phạm và tự nguyện rời khỏi nhóm phản động, gỡ bỏ toàn bộ nội dung sai sự thật và cam kết không tái phạm.



