Xử lý 2 đối tượng tiếp tay, chia sẻ thông tin từ trang phản động

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Xử lý 2 đối tượng tiếp tay, chia sẻ thông tin từ trang phản động

Thu Tâm

(NLĐO) – Công an tỉnh Đồng Tháp cảnh báo người dân không tiếp tay lan truyền các nội dung từ các trang tin phản động như "Thời báo"

Ngày 11-12, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết qua công tác rà soát không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của công an tỉnh đã phát hiện và xử lý 2 trường hợp có hành vi thường xuyên chia sẻ tin, bài, video có nội dung xấu, độc từ hệ thống thông tin phản động "Thời báo", gồm: L.V.C (ngụ xã Tân Thới) và H.T.P.L (ngụ phường Đạo Thạnh).

Xử lý đối tượng chia sẻ thông tin phản động tại Đồng Tháp - Ảnh 1.

Đối tượng H.T.P.L tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Đồng Tháp

Làm việc với cơ quan công an, 2 đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ các nội dung sai trái và cam kết không tái phạm.

Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Công an tỉnh Đồng Tháp cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tham gia các hội, nhóm, tổ chức liên quan đến phản động, khủng bố; không chia sẻ, bình luận các thông tin chưa kiểm chứng, xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước.

Đồng thời, người dân cũng không tiếp tay lan truyền các nội dung từ các trang tin phản động như "Thời báo".

"Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Nếu phát hiện hoạt động chống phá, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất" - Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Công an tỉnh Đồng Tháp đưa ra hướng dẫn.

Vào tháng 9 vừa qua, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Công an tỉnh Đồng Tháp đã mời chủ tài khoản Facebook L.Đ.T. (ngụ xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp) lên làm việc, về hành vi tham gia hội nhóm phản động, chống đối trên mạng xã hội và chia sẻ các thông tin xấu độc do các đối tượng chống đối đăng tải.

Tại cơ quan công an, T. thừa nhận hành vi vi phạm và tự nguyện rời khỏi nhóm phản động, gỡ bỏ toàn bộ nội dung sai sự thật và cam kết không tái phạm.


Tin liên quan

Bắt giam thành viên tổ chức phản động “Tập hợp dân chủ đa nguyên”

Bắt giam thành viên tổ chức phản động “Tập hợp dân chủ đa nguyên”

(NLĐO) - Khang tiếp cận tổ chức phản động lưu vong “Tập hợp dân chủ đa nguyên” do Nguyễn Gia Kiểng (sinh sống tại Pháp) thành lập để chống phá nhà nước.

Bắt đối tượng phản động, âm mưu rải truyền đơn dịp 2-9

(NLĐO)- Lâm Hoàng đã nhận tiền của các đối tượng phản động lưu vong để in truyền đơn, ý định mang đến các địa điểm đông người tại TP HCM để rải vào dịp Lễ Quốc khánh 2-9

Bắt tạm giam đối tượng tham gia tổ chức phản động

(NLĐO) - Khám xét nơi ở của Vương Văn Hồng Nam, cơ quan an ninh điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị liên quan hành vi phạm tội của đối tượng tham gia tổ chức phản động

tỉnh Đồng Tháp công an tỉnh phản động tổ chức phản động mạng xã hội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo