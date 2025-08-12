HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Xử lý khẩn sự cố lún, nứt 2 tuyến đê ở Hà Nội

Thùy Linh

(NLĐO) - UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương xử lý sự cố lún, nứt mặt đê hữu Cầu (xã Đa Phúc) và đê hữu Hồng (xã Phúc Lộc).

Theo đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND xã Đa Phúc rà soát lại hồ sơ thiết kế, kiểm tra, tính toán lại ổn định thân đê, nền đê, tuyến kè, đặc biệt đoạn từ K22+500 đến K26+000 đê hữu Cầu (trọng điểm xung yếu cấp thành phố).

Xử lý dứt điểm sự cố đê Hà Nội khắc phục lún , nứt tuyến đê hữu Cầu , Hồng - Ảnh 1.

Sự cố sụt lún tại Đê hữu Cầu ở Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Bên cạnh đó, UBND xã Đa Phúc kiểm tra, rà soát lại biện pháp thi công, tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công các vị trí trọng điểm, xảy ra sự cố, có nguy cơ sạt lở. Bên cạnh đó, cần rà soát, cập nhật bổ sung phương án phòng chống thiên tai trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm "4 tại chỗ".

Đối với tuyến đê hữu Hồng, UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND xã Phúc Lộc tổ chức cắm biển báo, xử lý theo phương châm "4 tại chỗ", cấm xe tải trọng lớn, xe cơ giới qua lại khu vực sự cố.

Cùng với đó, theo dõi chặt chẽ diễn biến, báo cáo kịp thời về Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.

Ngoài ra, cần điều chỉnh phương án bảo vệ trọng điểm xung yếu đoạn K32+000 đến K35+000 đê hữu Hồng, phân công cụ thể cho tổ chức, cá nhân triển khai.

UBND TP Hà Nội chỉ đạo nhanh chóng khắc phục sự cố đê ở Hà Nội 

UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội chỉ đạo xử lý mặt đê bị lún, sụt từ K25+630 đến K25+680 đê hữu Cầu (xã Đa Phúc) để đảm bảo an toàn đê điều, giao thông. Bên cạnh đó, cần rà soát, đề xuất danh mục đầu tư năm 2026, ưu tiên xử lý sự cố từ K33+200 đến K34+090 đê hữu Hồng, xã Phúc Lộc.

Do ảnh hưởng của bão số 3, mặt đê hữu Cầu tại vị trí K25+630 đến K25+680 đoạn qua thôn Bắc Vọng (xã Đa Phúc) đã xảy ra sự cố sụt lún thân đê. Khu vực bị sụt lún dài khoảng 70 m, sâu 7 cm, rộng 5 cm.

Theo đánh giá ban đầu của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, nguyên nhân sụt lún được là do đoạn đê trên có nền yếu, đã từng xảy ra sụt lún nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Tại vị trí sụt lún, chính quyền địa phương đã trải bạt, ngăn vị trí sụt lún lan rộng. Hiện tại, UBND xã Đa Phúc đã bố trí lực lượng ứng trực để hướng dẫn, phân luồng và hạn chế các phương tiện giao thông.

Tin liên quan

Thực hư thông tin về sự cố vỡ đê tại Hưng Yên

Thực hư thông tin về sự cố vỡ đê tại Hưng Yên

(NLĐO) - Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cho biết không có sự việc vỡ đê bối ở Hưng Yên như một số thông tin đã đưa.

Tuyến đê tả Cầu, Bắc Ninh xảy ra sự cố, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị hộ đê mùa lũ

(NLĐO) - Ngày 1-7, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai yêu cầu các địa phương hộ đê, đảm bảo an toàn hệ thống đê điều.

Thông tin mới về tình hình sạt lở cửa sông Cu Đê

(NLĐO) – TP Đà Nẵng vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai (sạt lở bờ sông) tại khu vực bờ Nam cửa sông Cu Đê.

nguy cơ sạt lở sự cố mặt đê hữu Cầu (xã Đa Phúc) đê hữu Hồng sự cố đê Hà Nội
