Xử lý nghiêm việc mạo danh Di tích Quốc gia đền Tranh

UBND TP Hải Phòng vừa yêu cầu các sở, ngành chức năng và địa phương khẩn trương xử lý nghiêm tình trạng mạo danh Khu di tích quốc gia đền Tranh tại xã Ninh Giang,

Xã Ninh Giang (TP Hải Phòng) chỉ có 1 đền Tranh duy nhất ở thôn Tranh Xuyên

Lãnh đạo UBND TP Hải Phòng giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước, chủ động tuyên truyền về Di tích Quốc gia đền Tranh duy nhất tại thôn Tranh Xuyên, xã Ninh Giang và Lễ hội đền Tranh (Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia).

Đồng thời, giao Sở VH-TT-DL có văn bản đề nghị Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ VH-TT-DL) yêu cầu Google Maps gỡ bỏ thông tin chỉ dẫn địa điểm của 2 cơ sở tư gia trái phép tại xã Ninh Giang trên bản đồ; hỗ trợ địa phương chỉnh sửa, khắc phục thông tin không chính xác trên Google Maps để tránh gây nhầm lẫn cho người dân và du khách có nhu cầu tham quan, chiêm bái Di tích quốc gia đền Tranh, xã Ninh Giang.

Lãnh đạo UBND TP Hải Phòng cũng giao Sở Nội vụ hướng dẫn UBND xã Ninh Giang thực hiện công tác quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn theo quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết tình trạng vi phạm theo quy định của pháp luật; Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Chi cục Quản lý Tài nguyên nước và Phòng, chống thiên tai, Hạt Quản lý đê điều Ninh Thanh phối hợp với UBND xã Ninh Giang kiểm tra, rà soát và xử lý vi phạm pháp luật về đê điều đối với 2 công trình do ông Nguyễn Quang D. và bà Hà Thị Th. nhận quản lý theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế phối hợp xử lý vi phạm hành chính về thủy lợi, đê điều trên địa bàn thành phố.

UBND TP Hải Phòng cũng giao UBND xã Ninh Giang khẩn trương thành lập đoàn kiểm tra, rà soát của địa phương để kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về đê điều, đất đai và các vi phạm khác liên quan đến hai công trình do ông Nguyễn Quang D. và bà Hà Thị Th. nhận quản lý.

Chính quyền địa phương chỉ rõ các vi phạm, yêu cầu hai tư gia tự tháo dỡ các biển "Đền thờ quan lớn Tuần Tranh" và các biển có tên gọi khác như "Đền cổ (Đền Đoan) Đền thờ quan lớn Tuần Chanh," "Đền cổ "Đền chính" Đền thờ Quan Đệ ngũ Tuần Chanh" không đúng gây hiểu nhầm cho du khách và nhân dân.

Theo Sở VH-TT-DL Hải Phòng, hiện nay, tại khu 2, xã Ninh Giang có hai công trình gồm: Công trình do bà Hà Thị Th. quản lý gắn biển "Đền thờ quan lớn Tuần Tranh"; công trình do ông Nguyễn Quang D. quản lý gắn nhiều biển với các tên gọi như "Đền cổ (Đền Đoan) Đền thờ quan lớn Tuần Chanh," "Đền cổ 'Đền chính" Đền thờ Quan Đệ ngũ Tuần Chanh."

Hai cơ sở này đều do tư nhân tự đầu tư xây dựng trong giai đoạn năm 2008-2011, không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng và hoạt động tín ngưỡng. Vị trí hai công trình trên cũng không phải nơi khởi dựng của Di tích đền Tranh (vị trí khởi dựng cách ngã ba sông Tranh khoảng 600 m).

Các công trình này không nằm trong Danh mục kiểm kê di tích tại Quyết định số 2403/QĐ-UBND ngày 25-6-2025 của UBND tỉnh Hải Dương (nay là UBND TP Hải Phòng) nên không phải là di tích theo quy định của Luật Di sản văn hóa.

SởVH-TT-DL Hải Phòng khẳng định tại xã Ninh Giang hiện nay chỉ có đền Tranh, thôn Tranh Xuyên là di tích và đã được Bộ VH-TT-DL xếp hạng quốc gia năm 2009; Lễ hội đền Tranh đã được Bộ VH-TT-DL ghi vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể năm 2022.