Thời sự

Xử lý nghiêm việc thu phí giữ xe cao bất thường ở Cần Thơ

Ca Linh

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chỉ đạo rà soát toàn bộ hoạt động thu phí giữ xe tại các chợ và địa điểm công cộng.

Trước phản ánh của người dân về tình trạng thu phí giữ xe cao bất thường tại chợ An Hòa (phường Cái Khế) và một số địa điểm công cộng trên địa bàn, ngày 7-8, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã có chỉ đạo chấn chỉnh.

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Tài chính, Sở Y tế và UBND các xã, phường phối hợp kiểm tra toàn diện hoạt động thu phí trông giữ xe. Đồng thời, nghiên cứu điều chỉnh giá dịch vụ giữ xe tại các bệnh viện công lập nhằm bảo đảm quyền lợi cho người dân, nhất là các đối tượng yếu thế.

Xử lý nghiêm việc thu phí giữ xe cao bất thường ở Cần Thơ- Ảnh 1.

Người dân phản ánh tình trạng thu phí giữ xe cao bất thường tại chợ An Hòa (phường Cái Khế)

Sở Tài chính được giao chủ trì phối hợp với UBND phường Cái Khế và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hoạt động thu phí giữ xe tại chợ An Hòa cũng như các chợ và địa điểm công cộng tương tự.

Việc kiểm tra phải được thực hiện khẩn trương, trên tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm, bảo đảm xác định rõ hành vi thu phí cao hơn mức giá nhà nước quy định (như mức 10.000 đồng/giờ sau 14 giờ được phản ánh), làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan.

Trường hợp phát hiện vi phạm, các đơn vị có trách nhiệm xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật hiện hành và công khai kết quả để người dân được biết, theo dõi và giám sát. Kết quả thực hiện phải được báo cáo về UBND thành phố trước ngày 10-8.

Song song đó, nhằm bảo đảm an sinh xã hội và giảm áp lực chi phí cho người bệnh, Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Y tế rà soát, tham mưu điều chỉnh giá dịch vụ trông giữ xe tại các bệnh viện công lập theo hướng phù hợp, đúng quy định pháp luật, và nghiên cứu phương án miễn phí hoàn toàn nếu đủ điều kiện.

Trường hợp không thể áp dụng miễn phí đồng loạt, các đơn vị trên được yêu cầu xây dựng phương án áp dụng mức giá giữ xe thấp nhất có thể, hợp lý với khả năng chi trả của người dân, đồng thời ưu tiên miễn phí cho các đối tượng yếu thế như: người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, người có công với cách mạng, người khuyết tật, người cao tuổi…

