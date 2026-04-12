Xử lý tài xế xe đầu kéo đánh lái suýt gây tai nạn giao thông ở TPHCM

Ngày 12-4, Đội CSGT Cát Lái (Phòng CSGT Công an TPHCM) vừa xử phạt tài xế xe đầu kéo đánh lái gây nguy hiểm trên đường Võ Chí Công.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ video ghi lại cảnh tài xế xe đầu kéo chèn ép xe bán tải suýt gây tai nạn giao thông.

Sự việc được xác định xảy ra vào lúc 8 giờ ngày 11-4 trên đường Võ Chí Công, đoạn gần vòng xoay Mỹ Thủy, hướng từ Khu Công nghệ cao TPHCM đi cầu Phú Mỹ, phường Cát Lái.

Video cho thấy xe bán tải đang lưu thông thì xe bán tải từ phía sau bất ngờ vượt lên. Đáng chú ý, tài xế xe đầu kéo đã đánh lái sang trái, suýt gây tai nạn cho xe bán tải.

Tài xế xe đầu kéo sau đó đã bị CSGT lập biên bản lỗi "chuyển làn không có tín hiệu báo trước", phạt tiền từ 600.000 - 800.000 đồng.