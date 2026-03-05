HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Xử phạt 1 bác sĩ quốc tịch Trung Quốc vi phạm quy định hành nghề

Tr.Đức

(NLĐO)- Ông Xiao Yong khám và chỉ định điều trị bằng ngôn ngữ không phải tiếng Việt, trong khi ngôn ngữ này chưa được đăng ký sử dụng tại cơ sở khám, chữa bệnh

Ngày 4-3, Sở Y tế Hải Phòng cho biết vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Xiao Yong (quốc tịch Trung Quốc), hành nghề tại Phòng khám đa khoa Phượng Đỏ (phường Lê Chân), do vi phạm quy định về sử dụng ngôn ngữ trong khám, chữa bệnh.

Xử phạt bác sĩ Trung Quốc vi phạm quy định hành nghề tại Hải Phòng năm 2026 - Ảnh 1.

Phòng khám đa khoa Phượng Đỏ, nơi ông Xiao Yong hành nghề

Theo Sở Y tế Hải Phòng, ông Xiao Yong thực hiện khám và chỉ định điều trị bằng ngôn ngữ không phải tiếng Việt, trong khi ngôn ngữ này chưa được đăng ký sử dụng tại cơ sở khám, chữa bệnh. Hồ sơ bệnh án được lập bằng tiếng Việt nhưng không thể hiện sự có mặt của phiên dịch; người phiên dịch cũng chưa được đăng ký, công nhận theo quy định.

Hành vi trên vi phạm điểm đ, khoản 5 điều 38 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng quyết định xử phạt ông Xiao Yong 7,5 triệu đồng, đồng thời tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Được biết, Phòng khám đa khoa Phượng Đỏ đã không ít lần bị lực lượng chức năng phát hiện, xử phạt do vi quy định trong khám, chữa bệnh.

Tin liên quan

Bác sĩ Trung Quốc “vẽ” bệnh, moi tiền

Bác sĩ Trung Quốc “vẽ” bệnh, moi tiền

Dù thường xuyên phạm lỗi nhưng quy định xử phạt hiện còn quá nhẹ nên các phòng khám có yếu tố nước ngoài cứ “vui vẻ” nộp tiền rồi tái phạm

Phòng khám có bác sĩ Trung Quốc: Kiểm tra là ra sai phạm!

Bác sĩ phòng khám Trung Quốc đã nhanh chóng biến mất sau khi gây chết não cho 1 thai phụ ở Hà Nội

Bệnh nhân tố bị “chặt chém” ở phòng khám có bác sĩ Trung Quốc

(NLĐO)- Sau vài giờ khám phụ khoa tại một phòng khám tư nhân có bác sĩ người Đài Loan (Trung Quốc) ở Hà Nội, một phụ nữ ở Lào Cai đã bị thu phí lên tới 16 triệu đồng.

vi phạm quy định quyết định xử phạt chứng chỉ hành nghề bác sĩ người Trung Quốc
