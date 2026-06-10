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Thời sự

Xử phạt Bệnh viện S.I.S Cần Thơ trên 2 tỉ đồng do vi phạm về môi trường

CA LINH

(NLĐO) - Ngoài xử phạt tiền, Bệnh viện S.I.S Cần Thơ còn bị tước quyền sử dụng giấy phép môi trường với thời gian 4,5 tháng.

Ngày 10-6, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Cần Thơ cho biết đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ (gọi tắt là Bệnh viện S.I.S Cần Thơ) - Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư y tế Việt Cường với tổng số tiền trên 2 tỉ đồng do các vi phạm về môi trường.

Xử phạt Bệnh viện S.I.S Cần Thơ trên 2 tỉ đồng do vi phạm môi trường - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng thu mẫu nước xả thải của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ

Theo đó, Bệnh viện S.I.S đã có hành vi vi phạm lúc 10 giờ 40 phút ngày 17-4, gồm: xả nước thải tại điểm xả của khu giặt sấy và khu tập kết rác của bệnh viện ra cống thoát nước đô thị thành phố vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên, trong trường hợp thải lượng nước thải từ 100 m3/ngày đến dưới 200 m3/ngày.

Ngoài ra, xả nước thải của hệ thống xử lý nước thải tập trung của bệnh viện sau xử lý ra cống thoát nước đô thị thành phố vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên, trong trường hợp thải lượng nước thải từ 100 m3/ngày.

Bên cạnh đó, bệnh viện còn có hành vi lắp đặt thiết bị, đường ống để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường tại khu giặt sấy và khu tập kết rác ra cống thoát nước đô thị thành phố, vi phạm quy định về thực hiện giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND cấp tỉnh.

Hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường của cơ sở và tước quyền sử dụng giấy phép môi trường của bệnh viện với thời gian 4,5 tháng.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Bệnh viện S.I.S Cần Thơ.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện nước thải phát sinh từ quá trình vệ sinh khu vực tập kết rác thải sinh hoạt, nước thải từ khu vực giặt sấy đồ vải (ga giường, vỏ gối, quần áo bệnh nhân…), bệnh viện không đưa về hệ thống xử lý nước thải của bệnh viện mà thải trực tiếp không qua xử lý ra hệ thống thoát nước sinh hoạt thuộc khu đô thị 2 bên đường Nguyễn Văn Cừ.

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