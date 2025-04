Xử phạt hàng chục "quái xế" phóng nhanh, vượt ẩu, đầu trần dạo phố

Ngày 28-4, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an phường Quảng Tiến, TP Sầm Sơn vừa lập hồ sơ và tiến hành xử phạt "nguội" đối với 17 trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm trật tự, an toàn giao thông với tổng số tiền 58,1 triệu đồng.

Hình ảnh nhóm thanh, thiếu niên "đầu trần" chạy xe máy phóng nhanh, lạng lách trên đường phố Sầm Sơn tối 9-4. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Đây là các trường hợp thanh, thiếu niên điều khiển mô tô, xe máy đi dàn hàng ngang, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe xảy ra ngày 9 và 10-4 trên một số tuyến đường chính của TP Sầm Sơn.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, mặc dù lực lượng công an đã thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, kết hợp với tuần tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT). Tuy nhiên, thời gian gần đây, trên địa bàn (đặc biệt là TP Sầm Sơn) tình hình thanh, thiếu niên vi phạm TTATGT, nhất là các hành vi không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, tụ tập đông người điều khiển mô tô, xe máy phóng nhanh, vượt ẩu, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông… gây bức xúc trong nhân dân.

Trước tình hình trên, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Phòng CSGT, Phòng Cảnh sát cơ động và Công an các phường, xã trên địa bàn TP Sầm Sơn triển khai phương án, kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm TTATGT trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Lực lượng công an tiến hành xử lý với nhóm thanh, thiếu niên vi phạm giao thông. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trong đó, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về điều khiển mô tô, xe gắn máy gây mất trật tự công cộng, TTATGT nổi cộm, như: Tụ tập tổ chức đua xe và đua xe trái phép, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng; phóng nhanh, vượt ẩu, cản trở, thách thức, chống người thi hành công vụ...

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát cơ động đã chủ trì phối hợp với công an các phường, xã tiến hành điều tra cơ bản, tổ chức thu thập thông tin, hình ảnh vi phạm và trích xuất hình ảnh vi phạm từ camera giám sát an ninh để tiến hành xử phạt "nguội" đối với các trường hợp cố tình vi phạm.

Từ đầu tháng 4-2025 đến nay, qua công tác phối hợp tuần tra, lực lượng công an đã phát hiện, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với 21 trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm giao thông trên địa bàn TP Sầm Sơn, phạt tiền hơn 140 triệu đồng.