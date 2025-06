Xử phạt hơn 380 triệu đồng tại một "điểm nóng" giao thông chỉ sau 12 ngày tuần tra

Nhiều trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trong độ tuổi thanh thiếu niên - Ảnh Công an tỉnh Quảng Bình

Ngày 11-6, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết Phòng Cảnh sát cơ động đã chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an xã Quảng Đông triển khai đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Qua đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý 172 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền phạt lên đến hơn 380 triệu đồng.

Đây là con số đáng chú ý, bởi xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch - vốn là một xã ven biển không quá đông dân cư, nhưng lại đang bước vào giai đoạn phát triển "nóng" về công nghiệp và du lịch.

Quảng Đông là địa phương hội tụ nhiều tiềm năng phát triển của Quảng Bình, với các khu công nghiệp, cảng biển, Khu kinh tế Hòn La, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch… Bên cạnh đó, là lợi thế về cảnh quan và du lịch biển với đường bờ biển dài hơn 10 km, các bãi tắm nguyên sơ cùng nhiều điểm đến nổi bật như mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Hoành Sơn Quan, Đền Công chúa Liễu Hạnh… thu hút lượng lớn lao động đến làm việc, sinh sống.

Sự phát triển nhanh chóng kéo theo nhiều áp lực về an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông. Theo phản ánh, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập điều khiển mô tô lạng lách, nẹt pô, không đội mũ bảo hiểm... vẫn diễn ra, gây mất an toàn và khiến người dân lo lắng, du khách e ngại.

Trước thực trạng đó, trong 12 ngày (từ ngày 28-5 đến 8-6), Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Bình đã chủ trì triển khai chiến dịch cao điểm, phối hợp nhiều lực lượng tổ chức 12 ca tuần tra với sự tham gia của 384 lượt cán bộ, chiến sĩ và 4 chó nghiệp vụ. Lực lượng chức năng được chia thành nhiều tổ: hóa trang, mật phục, đón lõng và tuần tra công khai.

Qua 12 ngày ra quân, công an đã lập biên bản 172 trường hợp vi phạm, trong đó có 119 người ở độ tuổi thanh thiếu niên. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 81 mô tô, 84 giấy phép lái xe, 12 giấy đăng ký xe; cảnh cáo 10 trường hợp và xử phạt hành chính phần còn lại với số tiền dự kiến hơn 380 triệu đồng.

Bên cạnh việc xử lý vi phạm, các tổ công tác còn đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành an toàn giao thông, đặc biệt trong giới trẻ.