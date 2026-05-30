Buôn hàng giả, bị xử lý ra sao?

Luật sư TRƯƠNG VĂN TUẤN, Trưởng Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn, trả lời: Tùy vào quy mô và giá trị hàng hóa, hành vi buôn bán hàng giả mạo nhãn hiệu sẽ bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự.

Về xử phạt hành chính: Theo điều 11 Nghị định 98/2020/NĐ-CP, cá nhân vi phạm bị phạt tiền đến 100 triệu đồng (tổ chức phạt gấp đôi). Ngoài ra, người vi phạm bị tịch thu, tiêu hủy hàng giả, nộp lại lợi nhuận bất hợp pháp và tước giấy phép kinh doanh.

Về trách nhiệm hình sự: Nếu vi phạm số lượng lớn, đối tượng có thể bị khởi tố theo Bộ Luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017) về một trong 2 tội:

Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp (điều 226): Phạt tiền từ 50 triệu đến 1 tỉ đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Hình phạt bổ sung: phạt tiền từ 20 đến 200 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, hành nghề từ 1 đến 5 năm.

Tội sản xuất, buôn bán hàng giả (điều 192): Phạt tù từ 1 đến 15 năm, tùy tính chất, mức độ vi phạm. Hình phạt bổ sung: phạt tiền từ 40 đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, hành nghề từ 1 đến 5 năm hoặc tịch thu tài sản.