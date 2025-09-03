HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

Xử phạt người đàn ông đăng tin sai sự thật, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước dịp Quốc khánh

Tuấn Minh

(NLĐO)- Sử dụng tài khoản Facebook đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, một người đàn ông ở Ninh Bình bị xử phạt.

Ngày 3-9, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an xã Hải Hậu và Công an xã Hải Anh, tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Ninh Bình đã triệu tập, làm việc với ông T.V.H. (SN 1960, ngụ xóm 4, xã Hải Anh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra, làm rõ về hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin bịa đặt, sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín các lãnh đạo Đảng, Nhà nước liên quan đến Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.

Xử phạt người đàn ông đăng tin sai sự thật, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước - Ảnh 1.

Công an tỉnh Ninh Bình đã triệu tập người đàn ông chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước lên làm việc. Ảnh: Công an Ninh Bình

Quá trình làm việc, ông H. khai do thiếu hiểu biết, không nghiên cứu kỹ nội dung thông tin trước khi chia sẻ nên đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân chia sẻ thông tin bịa đặt, sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Sau khi làm việc với cơ quan công an, ông H. thừa nhận hành vi vi phạm của mình, đồng thời tự nguyện gỡ bỏ bài viết, video clip và cam kết không tái phạm.

Căn cứ các quy định của pháp luật, Công an xã Hải Anh ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với ông H..

Tin liên quan

Bắt một trưởng phòng từng xúc phạm lãnh đạo trên Facebook

Bắt một trưởng phòng từng xúc phạm lãnh đạo trên Facebook

(NLĐO) - Ông Kiệt từng bị kỷ luật đảng bằng hình thức khiển trách do viết bài đăng facebook có nội dung gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, danh dự của lãnh đạo UBND TP Cần Thơ.

Xử phạt kịch khung nữ streamer có phát ngôn xúc phạm lãnh đạo cấp cao

(NLĐO)- Nữ streamer N.T.T.L. khá nổi tiếng, có hàng trăm ngàn lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội, đã bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức kịch khung, không có tình tiết giảm nhẹ.

Xử phạt 2 trường hợp xuyên tạc xúc phạm lãnh đạo VietJet

(NLĐO)- Đăng tải thông tin bịa đặt, sai sự thật, xuyên tạc xúc phạm uy tín, danh dự một lãnh đạo Công ty Cổ phần VietJet, 2 người bị xử phạt

