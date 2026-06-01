Xử phạt trường hợp kinh doanh phụ gia xăng nhập lậu

Tr.Đức

(NLĐO)- Lực lượng chức năng phát hiện trong thùng các-tông có 23 chai dung dịch phụ gia xăng nhãn hiệu Veslee (loại 330 ml/chai, xuất xứ Trung Quốc).

Ngày 1-6, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4, Chi cục QLTT tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời đối tượng đang vận chuyển dung dịch phụ gia xăng nhập lậu đi tiêu thụ tại phường Móng Cái 1.

Xử phạt bà L . T . Th vì kinh doanh dung dịch phụ gia xăng nhập lậu tại Quảng Ninh - Ảnh 1.

Phụ gia xăng nhập lậu bị bắt giữ

Trước đó, vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 29-5, tại khu vực vỉa hè chợ Vinh Cơ, phường Móng Cái 1, Đội QLTT số 4 tiến hành kiểm tra một thùng các-tông do bà L.T.Th. (SN 1987, trú tại khu Thượng Trung, phường Móng Cái 2) đang quản lý.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong thùng các-tông có 23 chai dung dịch phụ gia xăng nhãn hiệu Veslee (loại 330ml/chai, xuất xứ Trung Quốc). Đây là hàng hóa nhập lậu. Loại dung dịch này được quảng cáo sử dụng trực tiếp cho phương tiện giao thông nhằm hỗ trợ cải thiện hiệu suất động cơ.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà Th. khai nhận thấy trên mạng xã hội có nhu cầu sử dụng các loại dung dịch phụ gia cho xăng E10 nên đã mua số hàng hóa trên từ người không quen biết để bán kiếm lời.

Căn cứ hồ sơ vụ việc, Đội QLTT số 4 đã xử phạt vi phạm hành chính đối với bà L.T.Th. số tiền 6 triệu đồng; đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ 23 chai dung dịch phụ gia xăng nhập lậu do không bảo đảm điều kiện an toàn sử dụng theo quy định.

Đổ phải xăng pha lẫn nước, hàng chục khách hàng được đền bù

(NLĐO) – Sau khi phát hiện xăng đổ cho khách có lẫn nước, chủ doanh nghiệp đã kịp bồi thường và khắc phục sự cố.

Hàng trăm xe chết máy vì xăng pha nước lã

Vừa ra khỏi trạm xăng vài phút, hàng trăm người phải xuống xe dẫn bộ gây cảnh hỗn loạn cả quãng đường dài ở Gia Lai.

Cửa hàng bán xăng... pha nước

(NLĐO) – Đó là cửa hàng xăng dầu Bạch Đằng (đường Bạch Đằng, phường 2, quận Bình Thạnh-TPHCM), thuộc Công ty Cổ phần Cơ khí xăng dầu và cửa hàng xăng dầu số 982 Xuyên Á Thủ Đức, địa chỉ 982 Trường Sơn (Quốc lộ 1A) phường Linh Trung, Quận Thủ Đức.

đội quản lý thị trường nhập lậu chuyển dung dịch phụ gia xăng hỗ trợ cải thiện hiệu suất động cơ
