Thể thao

Xuân Trường thừa nhận áp lực khi tái hợp Công Phượng, Minh Vương

Tin - ảnh: Quốc An

(NLĐO) - Xuân Trường tiết lộ về chiến thuật Trường Tươi Đồng Nai và bày tỏ cảm xúc, áp lực từ việc tái ngộ các đồng đội HAGL cũ, như Công Phượng, Minh Vương,...

Xuân Trường có những chia sẻ trong lễ xuất quân của CLB Trường Tươi Đồng Nai

Từ việc đang thi đấu tại V-League, Xuân Trường khiến người hâm mộ bất ngờ khi gia nhập CLB Trường Tươi Đồng Nai. Tuy nhiên, đại diện miền Đông Nam Bộ lại là nơi giúp anh tái ngộ với những đồng đội cũ của HAGL như Công Phượng, Minh Vương, Văn Sơn hay Hữu Tuấn,...

"Tôi rất vui khi được trở lại, chơi bóng cùng những người anh em đã gắn bó từ nhỏ. Mùa giải sắp bắt đầu khiến tôi càng háo hức và mong chờ được ra sân chiến đấu" - Xuân Trường bày tỏ cảm xúc.

Tuy nhiên, việc tái hợp này cũng là áp lực với cựu tiền vệ HAGL, Xuân Trường bày tỏ: "Cảm giác mọi thứ đều quen thuộc nhưng đi kèm với đó là kỳ vọng từ khán giả, đồng thời cũng tạo ra áp lực. Tôi hy vọng sự ăn ý giữa chúng tôi, những người từng gắn bó lâu năm sẽ giúp đội có nhiều lợi thế trong các trận đấu".

Xuân Trường tiết lộ chiến thuật của Trường Tươi Đồng Nai cho mùa giải - Ảnh 1.

CLB Trường Tươi Đồng Nai năm nay đã có nhiều biến động khi thay máu phần lớn lực lượng và cả tổ ban huấn luyện.

Khi được hỏi về lối chơi của đội đang xây dựng bởi tân HLV Nguyễn Việt Thắng, Xuân Trường vui vẻ lý giải: "Điều quan trọng nhất mà bọn tôi được yêu cầu thay đổi là kỷ luật trong phòng ngự. Đặc biệt, sau khi mất bóng thì việc chuyển trạng thái sang phòng ngự nhanh để giành lại bóng là ưu tiên hàng đầu. Trước đây nhiều cầu thủ chưa có thói quen này, nhưng sau quá trình tập huấn, tôi cảm nhận đội đã tiến bộ rất nhiều".

Xuân Trường tiết lộ chiến thuật của Trường Tươi Đồng Nai cho mùa giải - Ảnh 2.

Việc đang thi đấu từ V-League xuống Hạng nhất luôn bị người hâm mộ và chuyên gia nhận định là bước đi lùi.

Trước những cách nhìn nhận đấy, Xuân Trường lại có sự kiên định riêng của bản thân: "Theo tôi, đó chỉ là góc nhìn bên ngoài. Thực tế, cường độ tập luyện hàng ngày rất cao. Các trận giao hữu gần đây với những CLB Hạng nhất, tôi thấy sự khác biệt không nhiều nhưng phải chờ đến khi giải chính thức khởi tranh thì mới có thể cảm nhận rõ ràng hơn".

Ở mùa giải năm nay, Giải Hạng Nhất có sự góp mặt của nhiều ngoại binh, theo Xuân Trường, đây sẽ là yếu tố giúp chất lượng được nâng tầm.

"Chắc chắn giải đấu sẽ hấp dẫn hơn. Phần lớn các đội đều dùng ngoại binh đá tiền đạo, điều đó khiến hàng thủ nội phải đối mặt nhiều thử thách, đồng thời tỷ lệ ghi bàn cũng cao hơn," Trường chia sẻ.

Nói về mục tiêu vô địch và thăng hạng của Trường Tươi Đồng Nai, tiền vệ này thừa nhận đó là thách thức không nhỏ: "Không có mùa giải nào dễ dàng. Qua giao hữu, tôi thấy chỉ cần đội chơi kỷ luật và phòng ngự chắc thì ngay cả những hàng công mạnh cũng khó ghi bàn. Năm nay lực lượng các đội khá đồng đều, chỉ một, hai cú sẩy chân thôi cũng có thể khiến mục tiêu bị ảnh hưởng lớn".

Tin liên quan

Quảng Nam bỏ giải, Trường Tươi Đồng Nai từ chối, PVF sẽ lên V-League?

Quảng Nam bỏ giải, Trường Tươi Đồng Nai từ chối, PVF sẽ lên V-League?

(NLĐO) - Quảng Nam đã xác nhận rút khỏi V-League 2025-2026, VPF và VFF đang nỗ lực đôn một đội từ Giải Hạng nhất thay thế nhưng một trong số đó đã từ chối.

Minh Vương gia nhập Bình Phước, tái hợp Công Phượng và Xuân Trường

(NLĐO) - Sau 11 năm gắn bó với V-League, tiền vệ Trần Minh Vương chính thức chuyển đến Trường Tươi Bình Phước FC, đánh dấu bước ngoặt mới trong sự nghiệp.

Lương Xuân Trường gia nhập Bình Phước, tái hợp Công Phượng

(NLĐO) - CLB Trường Tươi Bình Phước vừa công bố thông tin Lương Xuân Trường gia nhập đội bóng Đông Nam Bộ chuẩn bị cho mùa Hạng nhất 2025-2026.

Trường Tươi Đồng Nai Xuân Trường Công Phượng hạng Nhất
