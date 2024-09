Xuất cấp hàng tấn Cloramin B phòng dịch bệnh sau mưa bão, ngập lụt

Thêm gần 2 tấn thuốc chữa bệnh cho người dân vùng lũ

Gần 2 tấn thuốc trong tổng số 10 tấn thuốc theo kế hoạch (tương đương 2,5 tỉ đồng) đã được Nhà thuốc FPT Long Châu điều động, vận chuyển nhằm hỗ trợ người dân chăm sóc sức khoẻ, ứng phó với nguy cơ bệnh tật mùa mưa lũ. Trong số này chủ yếu là thuốc cảm cúm, tiêu chảy, thuốc chữa bệnh ngoài da. Ngày 14-9, 1 tấn thuốc đã được chuyển đến cho người dân tỉnh Lào Cai.

Trước đó, ngành y tế TP HCM gửi 30.000 "Túi thuốc gia đình" hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng do bão số 3. Chương trình "Túi thuốc gia đình hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do bão số 3" được Sở Y tế TP HCM phát động trong toàn ngành y tế để hỗ trợ túi thuốc cho 10 tỉnh, thành miền Bắc đang bị ảnh hưởng nặng nề do bão số 3. Ngày 14-9, các túi thuốc đã được vận chuyển đến các sở y tế các tỉnh, thành hỗ trợ người dân.