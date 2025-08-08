HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 8 trên Biển Đông

Thùy Linh

(NLĐO) - Sáng sớm nay 8-8, vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ ngày 8-8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc - 118,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 8 trên Biển Đông- Ảnh 1.

Dự báo hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10-15 km/giờ.

Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở 19,5 độ Vĩ Bắc - 115,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 500 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8, di chuyển hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/giờ.

Vùng nguy hiểm 18,0 - 21,0 độ Vĩ Bắc; 114,5 - 119,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Cảnh báo áp thấp nhiệt đới gây mưa dông và gió lớn nguy hiểm

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có mưa dông và gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Sóng biển cao 2-3 m. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Sáng cùng ngày, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có công điện gửi tới UBND các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk và các Bộ, ngành về ứng phó với áp thấp nhiệt đới.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các cơ quan liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Tin liên quan

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, có đổ bộ vào Việt Nam?

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, có đổ bộ vào Việt Nam?

(NLĐO) - Tối nay 23-7, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 4 trên Biển Đông, tên quốc tế là Co - May (Cỏ May) - 1 trong 10 tên bão do Việt Nam đặt.

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 gần Biển Đông

(NLĐO) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, xuất hiện áp thấp nhiệt đới nằm trên vùng biển phía Tây Bắc của đảo Luzon (Philippines).

Bão số 3 Wipha suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gây mưa lớn diện rộng

(NLĐO) - Chiều tối nay 22-7, sau khi đi sâu vào đất liền khu vực Ninh Bình-Thanh Hóa, bão số 3 Wipha đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới..

Áp thấp nhiệt đới Biển Đông tin áp thấp trên biển đông bão khu vực nguy hiểm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo