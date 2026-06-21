Xuất hiện sinh vật đảo lộn hiểu biết về "tổ tiên 4 chân của chúng ta”

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Xuất hiện sinh vật đảo lộn hiểu biết về "tổ tiên 4 chân của chúng ta”

(NLĐO) - Một loạt sinh vật hình thù kỳ dị, còn nguyên vẹn sau 300 triệu năm hóa thạch, đã được khai quật ở khu vực gần TP Chicago của Mỹ.

Theo Live Science, những hóa thạch chưa từng được biết đến của các sinh vật giống cá sấu mới nở đang hé lộ những thông tin mới về cách tổ tiên sống dưới nước của chúng ta chinh phục đất liền.

Chúng được bảo quản nguyên vẹn đến mức gần như không thể tin nổi trong các phiến đá trầm tích ở Mazon Creek, một mỏ hóa thạch nổi tiếng gần TP Chicago - Mỹ. Chúng là đại diện của các loài động vật có xương sống 4 chân sơ khai gọi là Tetrapods, bao gồm nhánh sau này sẽ tiến hóa thành loài người.

Xuất hiện sinh vật đảo lộn hiểu biết về "tổ tiên 4 chân của chúng ta” - Ảnh 1.

Vẻ ngoài của sinh vật 4 chân thời kỳ đầu - Ảnh đồ họa: Gabriel Ugueto

Theo nghiên cứu quốc tế vừa được công bố trên tạp chí chuyên ngành Science, những loài vật này gọi là embolomere, là nhóm động vật ăn thịt trên cạn thời kỳ đầu.

Chúng trông giống như sự kết hợp giữa cá sấu và lươn, thống trị các môi trường sống ở sông, hồ và đầm lầy từ 350 triệu đến 280 triệu năm trước, tức trong kỷ Than Đá và Nhị Điệp.

Riêng các mẫu vật vừa được tìm thấy có niên đại vào khoảng 307-309 triệu năm tuổi, tức giữa kỷ nguyên của embolomere.

Mặc dù những sinh vật này có thể dài hơn 3 m khi trưởng thành, các mẫu vật Mazon Creek, đã lưu giữ lại khoảnh khắc đặc biệt quý giá khi chúng mới chỉ vài ngày đến vài tuần tuổi.

Những hóa thạch này không cho thấy bằng chứng về mang ngoài và các đặc điểm giống nòng nọc khác mà các nhà nghiên cứu mong đợi từ một sinh vật sống trên cạn thời kỳ đầu. 

Sau đó, họ tiếp tục kiểm tra các hóa thạch khác trước và trong quá trình "chuyển đổi từ vây sang chi" nhưng cũng không tìm thấy bằng chứng về vòng đời giống lưỡng cư ở những hóa thạch đó.

Theo các giả thuyết được tin cậy trước đây, các loài động vật 4 chân đầu tiên chinh phục mặt đất phải có chu kỳ sinh trưởng giống lưỡng cư ngày nay: Đẻ trứng dưới nước, trứng nở ra nòng nọc có mang, rồi mới dần rụng mang khi trưởng thành và mọc chân.

Các sinh vật vừa được khai quật cho thấy chúng đã là một phiên bản thu nhỏ của con trưởng thành ngay từ khi ra đời y như chúng ta, bò sát, chim... ngày nay, một quá trình gọi là "phát triển trực tiếp".

"Từ khi chúng ta hiểu về sự tiến hóa, chúng ta đã cho rằng câu chuyện về quá trình chuyển đổi từ nước lên đất liền là hoàn toàn đúng. Trên thực tế, câu chuyện hoàn toàn khác" - đồng tác giả Jason Pardo  đến từ Đại học Vilnius (Lithuania) và Bảo tàng Field (Mỹ) cho biết.

Theo thông cáo từ Bảo tàng Field, đơn vị chủ trì cuộc nghiên cứu, các phát hiện này đã đảo lộn hiểu biết của các nhà khoa học về cách động vật - bao gồm tổ tiên 4 chân của chúng ta - chinh phục đất liền.

Tin liên quan

Đập vỡ một thiên thạch Sao Hỏa, các nhà khoa học gặp bất ngờ

Đập vỡ một thiên thạch Sao Hỏa, các nhà khoa học gặp bất ngờ

(NLĐO) - Mảnh ngọc "không thể tin nổi" đã được tìm thấy bên trong một tảng đá từ Sao Hỏa rơi xuống sa mạc Sahara.

Tác động từ lõi Trái Đất vừa làm "trôi" Nhật Bản

(NLĐO) - Một số khu vực của Nhật Bản đã dịch chuyển về phía Đông do tác động của "sóng phạn xạ" từ lõi Trái Đất, theo một nghiên cứu mới.

Phát hiện loài "cá mập biết đi" mới ở Thái Bình Dương

(NLĐO) - Một loài cá mập mới thuộc chi Hemiscyllium đã được tìm thấy ở vùng biển phía Đông Papua New Guinea.

hóa thạch Sinh vật loài người tổ tiên 4 chân của chúng ta
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo