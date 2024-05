Xuất hiện tình trạng ném đá ô tô trên tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo

Ngày 24-5, ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, cho biết đơn vị vừa có văn bản gửi các cơ quan chức năng đề nghị xử lý triệt để các hành vi trái phép trên tuyến cao tốc này.

Các đối tượng ném đá vào phương tiện lưu thông trên đường cao tốc. (Ảnh do Ban Quản lý Dự án Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo cung cấp)

Theo đó, sau khi đưa tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào khai thác, Ban Quản lý dự án nhận thấy có tình trạng một số người ở xã Cam Thịnh Tây, TP Cam Ranh tự ý vào đường này lưu thông, tụ tập, ném đá ô tô đang di chuyển, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Bên cạnh đó, một số đối tượng tự ý cắt, tháo hàng rào 2 bên đường cao tốc để gia súc đi qua, chăn thả bò, dê, cừu… trên đường.

Ban Quản lý Dự án Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đề nghị chính quyền và công an nơi dự án đi qua thông báo đến các hộ dân không đi vào đường cao tốc; không ném đá các phương tiện đang đi chuyển; không làm hư hỏng các hạng mục đã được thi công lắp đặt (hàng rào gia súc, tiêu phản quang, hộ lan); không chăn thả gia súc trên đường cao tốc.

Ban Quản lý Dự án Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đề nghị công an tăng cường phối hợp với lực lượng an ninh của dự án tuần tra, xử lý các hành vi vi phạm an toàn giao thông, vi phạm pháp luật nói trên.