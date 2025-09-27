HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Xuất hiện vết nứt núi dài gần 200m, chính quyền dời dân khẩn cấp

T.Trực

(NLĐO) - Chính quyền địa phương đã khẩn cấp sơ tán người dân, cắm biển cảnh báo sau khi xuất hiện vết nứt núi dài gần 200m.

Ngày 27-9, ông Nguyễn Văn Vĩnh - Chủ tịch UBND xã Đăk Plô (tỉnh Quảng Ngãi) - cho biết ngay sau khi phát hiện vết nứt núi dài bất thường và có nguy cơ sạt lở cao ở khu vực đồi núi thôn Rooc Mẹt, chính quyền địa phương đã khẩn trương di dời các hộ dân sống dưới chân núi đến nơi ở tạm an toàn.

Theo ông Vĩnh, vết nứt núi ở thôn Rooc Mẹt xuất hiện sau mưa có chiều rộng 5-15cm, sâu 45-50cm, kéo dài gần 200m.

Xuất hiện vết nứt núi dài gần 200m, chính quyền dời dân khẩn cấp- Ảnh 1.

Dưới ngọn núi nứt có nhiều hộ dân sinh sống

"Khu vực phía dưới chân núi có 12 hộ dân với 54 nhân khẩu đang sinh sống, phía sau nhà ở của các hộ dân cũng xuất hiện các vết nứt kéo dài, có nguy cơ gây mất an toàn về nhà ở, tài sản, tính mạng khi xảy ra sạt lở đất", ông Vĩnh nói thêm.

UBND xã Đăk Plô đã lập đoàn kiểm tra hiện trường, xác định khu vực đồi núi ở thôn Rooc Mẹt có nguy cơ sạt lở cao. Đồng thời, cắm biển cảnh báo, thông báo cho bà con trong thôn hạn chế đi lại gần nơi có nguy cơ sạt lở. Bên cạnh đó, vận động các hộ dân di dời đến nơi an toàn (ở xen ghép với các nhà dân điểm trường học, nhà rông).

Xuất hiện vết nứt núi dài gần 200m, chính quyền dời dân khẩn cấp- Ảnh 2.

Vết nứt núi kéo dài gần 200m

UBND xã Đăk Plô có văn bản báo cáo, đề nghị Sở NN&MT tỉnh Quảng Ngãi cử cán bộ có chuyên môn, chuyên ngành phối hợp chính quyền địa phương kiểm tra hiện trường để rà soát đánh giá và có giải pháp xử lý điểm có nguy cơ sạt lở, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản, ổn định đời sống người dân.

Xã Đăk Plô được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Đăk Plô, xã Đăk Man, xã Đăk Nhoong. Toàn xã hiện có 13 thôn với 1.681 hộ. Xã Đăk Plô là địa phương có địa hình nhiều đồi núi, độ dốc lớn. Một số khu vực dân cư sinh sống gần ta luy dương, ven đồi, sông suối, mùa mưa nên nguy cơ sạt lở đất rất cao.

