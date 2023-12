Xuất hóa đơn điện tử mỗi lần bán xăng dầu có gây lãng phí?

Nhiều doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu tiếp tục có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành liên quan phản ánh những khó khăn liên quan đến việc xuất hóa đơn điện tử sau mỗi lần bơm xăng dầu cho khách.

Ông Đặng Hoài Phương, Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu Phương Nam Lâm Đồng, trong đơn kiến nghị đã nêu doanh nghiệp đang gặp khó khăn khi phải đầu tư trang thiết bị và xuất hóa đơn điện tử từng lần bán hàng.

Ông Phương cho biết theo quy định từ tháng 7-2019, cột đo xăng dầu phải có thiết bị ghi, in kết quả đo để in và cung cấp kết quả cho khách hàng khi có yêu cầu. Thực hiện quy định này hầu hết cây xăng đã bỏ tất cả các đầu số điện tử của trụ bơm đang còn sử dụng để gắn đầu số điện tử mới tương thích với việc gắn được máy in.

Nay lại phải thực hiện xuất hóa đơn điện tử và phải đầu tư lớn sẽ làm cho doanh nghiệp phá sản. Điều này cực kỳ lãng phí vì lại phải bỏ tất cả các đầu số đang còn giá trị sử dụng lâu dài với số tiền đầu tư 130 triệu đồng.



Phần lớn khách hàng đều không lấy hóa đơn khi đổ xăng

Theo ông Phương, thời gian đại dịch COVID-19 rồi đến Nghị định 95 ra đời với những quy định không phù hợp làm cho doanh nghiệp lỗ nghiêm trọng, phải cầm cố tài sản để duy trì bán hàng, lỗ cũng phải bán với chiết khấu thường xuyên ở mức 0 đồng. Do đó, hiện nay doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu rất khó để đầu tư thêm thiết bị xuất hóa đơn điện tử mỗi lần bán hàng.

"Việc cơ quan quản lý muốn kết nối để quản lý lượng hàng tồn nhưng không nhất thiết phải xuất hóa đơn điện tử từng lần và nên thực hiện vào thời gian thích hợp vì hiện tại hầu hết doanh nghiệp đều bị thua lỗ rất nặng nên không còn khả năng đầu tư trang thiết bị quá nhiều tiền, vượt quá sức chịu đựng" - doanh nghiệp này phân trần.



Có thể lỗ cả tỉ đồng mỗi năm vì hóa đơn điện tử? Ông Nguyễn Xuân Thắng, đại diện Công ty TNHH Hải Âu Phát, nêu trong đơn kiến nghị việc Tổng Cục Thuế và Bộ Tài Chính yêu cầu phải xuất hóa đơn xăng dầu 100% sau mỗi lần bán là điều khó có thể thực hiện trong giai đoạn hiện nay bởi thói quen tiêu dùng xăng dầu hiện nay là thanh toán bằng tiền mặt và không có nhu cầu hóa đơn. Nếu buộc phải xuất hóa đơn điện tử đúng quy chuẩn phải có thông tin khách hàng sẽ dẫn đến việc ảnh hưởng thời gian, công việc của khách hàng, ảnh hưởng đến thời gian, công sức và tiền của doanh nghiệp. "Chi phí xuất hóa đơn điện tử từ 500-700 đồng/hóa đơn điện tử. Thống kê sản lượng xăng dầu do Bộ Công Thương công bố năm 2022 thì trung bình 1 cửa hàng mỗi ngày bán được 2.000 lít. Khi chưa áp dụng xuất hóa đơn điện tử sau mỗi lần bán với mức chiết khấu 800 đồng/lít doanh nghiệp bán lẻ mới chỉ đủ trang trải chi phí kinh doanh. Nếu chiết khấu 0 đồng doanh nghiệp lỗ 1,6 triệu đồng/ngày thêm lỗ do xuất hóa đơn điện tử là 1,025 triệu đồng/ngày (tổng mức lỗ mỗi ngày là 2,625 triệu đồng/ngày, tính một năm lỗ 918,75 triệu đồng; còn tính 17.000 cửa hàng trên cả nước sẽ có mức lỗ 15,618 tỉ đồng/năm" - ông Thắng phân tích.