Kinh tế

Xuất khẩu cua ghẹ đạt kỷ lục 10 năm, thu về hàng ngàn tỉ đồng

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu cua, ghẹ đạt 173 triệu USD, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2024, lập đỉnh kỷ lục 10 năm qua

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) thông tin, xuất khẩu cua ghẹ của Việt Nam liên tục tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm 2025, đạt 173 triệu USD, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2024, lập đỉnh kỷ lục 10 năm qua. 

Tăng trưởng mạnh nhất là các sản phẩm cua, trong khi ghẹ và ba khía có xu hướng giảm.

Các sản phẩm cua, ghẹ của Việt Nam được xuất khẩu đi 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, đa số đều tăng trưởng tốt.

Thị trường dẫn đầu là Trung Quốc, tăng trưởng mạnh trong quý I/2025 nhưng tăng chậm trong quý II/2025.

Xuất khẩu cua ghẹ đạt kỷ lục 173 triệu USD trong 6 tháng đầu năm 2025 - Ảnh 1.

Đặc sản cua biển ĐBSCL

Những thị trường có tăng trưởng tích cực khác như Liên minh châu Âu (EU) tăng 71%, Úc tăng 58%.

Theo một số doanh nghiệp trong ngành, các mặt hàng cua và ghẹ thường không ổn định về giá cả và nguồn cung nên phát triển chưa bền vững.

Sáu tháng đầu năm 2021, xuất khẩu cua ghẹ chỉ mới ở mức 70 triệu USD, vọt lên khoảng 100 triệu USD trong 6 tháng đầu năm 2022 nhưng đến cùng kỳ năm 2023 lại lao dốc về lại tương đương năm 2021.

Đặc biệt, mặt hàng ghẹ những năm gần đây thường xuyên xảy ra tình trạng khan hiếm, đặc biệt là ghẹ cỡ lớn do ghẹ nhỏ cũng bị khai thác.

Cua, ghẹ và các loài giáp xác khác nằm trong nhóm sản phẩm ngách, chiếm tỉ lệ dưới 4% giá trị xuất khẩu thủy sản của Việt Nam nhưng góp phần đa dạng hóa sản phẩm, tạo nên sự phong phú cho thủy sản Việt Nam. 

