Kinh tế

Xuất khẩu dừa của Việt Nam sang Campuchia tăng đột biến, gấp 681 lần cùng kỳ

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Chỉ trong 7 tháng đầu năm, xuất khẩu dừa sang Mỹ đã tăng tới 107%, thu về gần 82 triệu USD. Đặc biệt, sản lượng dừa bán sang Campuchia tăng tới 681 lần

Ngày 24-9, Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit) thông tin số liệu chi tiết về xuất khẩu dừa (dừa tươi và các sản phẩm chế biến từ dừa) với nhiều con số bất ngờ.

Xuất khẩu dừa tăng đột biến

Tính đến 7 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu dừa đạt 306,2 triệu USD, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm 2024. 

Đặc biệt, Mỹ lần đầu tiên vượt Trung Quốc, trở thành thị trường nhập khẩu dừa số 1 của Việt Nam, với kim ngạch 82 triệu USD, tăng 107% và chiếm gần 27% thị phần. Trung Quốc rơi xuống vị trí số 2 với 66,8 triệu USD, tăng gần 20%, chiếm 22% thị phần.

Hầu hết các thị trường nhập khẩu dừa đều có tăng trưởng cao, cao nhất là Campuchia tăng gấp 681 lần với giá trị 3,6 triệu USD, là thị trường lớn thứ 13.

Mỹ vượt Trung Quốc trở thành thị trường xuất khẩu dừa Việt Nam số 1 - Ảnh 2.

Dừa tươi đóng gói theo tiêu chuẩn xuất khẩu

Phân tích đáng chú ý

Phân tích về diễn biến trên, ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, cho biết xuất khẩu dừa sang Mỹ tăng đột biến nhờ nhu cầu cao, tại Mỹ và khu vực Nam Mỹ hầu như không có dừa.

"Dừa là sản phẩm thiên nhiên tốt cho sức khỏe và có thời gian bảo quản dài nên vận chuyển bằng đường biển, không ngại thị trường xa" - ông nói. 

Về thị trường Trung Quốc, do Việt Nam mới ký nghị định thư về dừa gần đây nên sản lượng xuất khẩu chưa được nhiều. Hơn nữa, Trung Quốc trồng được dừa ở đảo Hải Nam và có nhiều nguồn cung khác ngoài Việt Nam như: Thái Lan, Indonesia, Philippines,…

Về thị trường Campuchia tăng trưởng xuất khẩu mạnh mẽ do gần Việt Nam và nước này không trồng được nhiều dừa. Đây là sản phẩm xuất khẩu sang Campuchia chủ yếu phục vụ cho du khách (đặc biệt là du khách Trung Quốc).

Mỹ vượt Trung Quốc trở thành thị trường xuất khẩu dừa Việt Nam số 1 - Ảnh 3.

Dừa cỡ nhỏ được bán ở thị trường trong nước

Theo ông Nguyên, hiện nay dừa sốt giá, cả dừa tươi lẫn dừa khô cho nhu cầu xuất khẩu. Tuy nhiên, nông dân cần chú ý chăm sóc dừa để có quả to, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu để bán được giá cao.

Trung Quốc nhập khẩu dừa nhiều nhất thế giới

Theo số liệu của Trung tâm thương mại quốc tế, thương mại dừa toàn cầu năm 2024 đạt 1,76 tỉ USD, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2020-2024 là 4,4%.

Năm 2024, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu dừa số 1 thế giới với 496,4 triệu USD; Mỹ xếp thứ 2 với 169,6 triệu USD; Thái Lan xếp thứ 3 về nhập khẩu với 155,9 triệu USD dù là nước xuất khẩu dừa lớn trên thế giới.


