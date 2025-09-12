Sáng 11-9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có cuộc họp với các đơn vị, doanh nghiệp liên quan về thông tin Philippines và Indonesia tạm ngừng nhập khẩu gạo từ đầu tháng 9-2025. Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng khẳng định trong ngắn hạn, xuất khẩu gạo của Việt Nam không bị ảnh hưởng đáng kể.

Các doanh nghiệp và hiệp hội cũng trấn an rằng nông dân không phải lo lắng về đầu ra hạt lúa. Bà Bùi Thị Thanh Tâm, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood 1), cam kết doanh nghiệp sẵn sàng thu mua lúa gạo của nông dân, "cứ dân có lúa gạo là mua". Theo bà, các doanh nghiệp nhà nước đang tạm trữ hàng trăm ngàn tấn gạo, góp phần giữ ổn định nguồn hàng và giá cả cho thị trường.

Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, trong 4 tháng cuối năm 2025, sản lượng lúa dự kiến đạt thêm 13,8 triệu tấn. Riêng vụ thu đông, đồng bằng sông Cửu Long đóng góp khoảng 6 triệu tấn lúa. Đây được xem là lợi thế mà các nước trong khu vực không có, bảo đảm cho việc xuất khẩu, nhất là khi Philippines thường tăng nhập khẩu vào cuối năm.

Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết sẽ sớm báo cáo Thủ tướng để có chỉ đạo cụ thể, trong đó bao gồm chính sách tín dụng ưu đãi, hỗ trợ cơ cấu lại nợ và tháo gỡ vướng mắc về hoàn thuế GTGT, nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp xuất khẩu và bảo đảm quyền lợi cho nông dân.