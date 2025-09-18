HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tăng trưởng bất chấp thuế đối ứng từ Mỹ

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) - Các doanh nghiệp xuất khẩu đồ gỗ chấp nhận giảm giá 5% để giữ thị trường Mỹ.

Ngày 18-9, tại chương trình giới thiệu triển lãm “Nội thất và vật liệu xây dựng Vibe 2025” (sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 4-10 tại TP HCM), ông Nguyễn Chánh Phương – Phó Chủ tịch Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP HCM (HAWA) – cho biết xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tháng 8 đạt 1,46 tỉ USD, giảm nhẹ 0,5% so với tháng 7. 

 Xuất khẩu gỗ vẫn tăng trưởng 

Lũy kế 8 tháng, kim ngạch đạt 11,1 tỉ USD, tăng 6,5% so với cùng kỳ 2024. Ông Phương dự báo tháng 9 có thể nhích lên khoảng 1,6 tỉ USD nhờ đơn hàng cải thiện trước mùa mua sắm cuối năm.

Ông Nguyễn Chánh Phương, Phó Chủ tịch Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP HCM 

Ông cho biết thêm hồi tháng 4, khi chính sách thuế đối ứng của Mỹ lần đầu tiên được công bố, xuất khẩu đồ gỗ gần như “khựng” lại khoảng 2 tuần. Tiếp đó, chính quyền Mỹ công bố tạm hoãn áp dụng thuế đối ứng trong 90 ngày (hạn cuối ngày 9-7) cho 75 quốc gia, trong đó có Việt Nam, khách hàng tăng tốc đặt mua để kịp vượt qua thời hạn. 

Kết thúc giai đoạn này, phía Mỹ tiếp tục rà soát chuỗi cung ứng đồ gỗ nhập khẩu, vừa lo ngại vừa cân nhắc khả năng đưa một phần chuỗi về nội địa, khiến thị trường tiếp tục rung lắc. “Nếu trong tháng 10 có tín hiệu tích cực, tăng trưởng xuất khẩu cuối năm có thể khởi sắc hơn” - ông nói.

Xuất khẩu gỗ vẫn có lợi thế

Một áp lực đáng chú ý là cơ chế thuế đối ứng tại Mỹ hiện tác động vào bên mua. Trên thực tế, người mua và người bán phải ngồi lại thương lượng, nhiều doanh nghiệp Việt chấp nhận giảm giá khoảng 5% để chia sẻ gánh nặng thuế, kéo biên lợi nhuận xuống mức thấp hơn trước. Cùng với đó, cấu trúc đơn hàng cũng thay đổi: không còn hợp đồng lớn kéo dài cả năm hay nhiều năm, thay vào đó là các đơn lẻ, ngắn hạn; làm hàng xuất khẩu “khó có lời” khi cung đang dồi dào hơn cầu.

Dù vậy, đại diện HAWA cho rằng Việt Nam vẫn sở hữu lợi thế nền tảng: tay nghề thợ cao, khả năng hoàn thiện sản phẩm tốt và chuỗi cung ứng tương đối hoàn chỉnh, từ nguyên liệu, phụ kiện đến dịch vụ logistics. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt và chính sách thương mại biến động, doanh nghiệp được khuyến nghị bám sát nhu cầu thực tế, linh hoạt phương án giá – giao hàng, đa dạng hóa thị trường và chủ động nâng cấp tiêu chuẩn bền vững để đáp ứng các yêu cầu mới.

Tin liên quan

Xuất khẩu gỗ chuyển biến đáng mừng

Xuất khẩu gỗ chuyển biến đáng mừng

Các công ty gỗ đã bắt kịp xu hướng mới nhất tại thị trường Mỹ, giúp đồ gỗ Việt Nam đáp ứng được sở thích của người tiêu dùng

Xuất khẩu gỗ đối mặt nhiều thách thức khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ

(NLĐO) - Ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ sẽ tác động đến xuất khẩu gỗ của Việt Nam ra sao?

Xuất khẩu gỗ bớt khó

Các doanh nghiệp (DN) gỗ cho biết xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ những tháng cuối năm 2023 cũng như đầu năm 2024 có nhiều chuyển biến tích cực vì đang trong mùa mua sắm ở các thị trường lớn như Mỹ và châu Âu. Trong đó, riêng thị trường Mỹ chiếm đến 60% giá trị đồ gỗ xuất khẩu của Việt Nam.

