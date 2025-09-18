Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tăng trưởng bất chấp thuế đối ứng từ Mỹ

Ngày 18-9, tại chương trình giới thiệu triển lãm “Nội thất và vật liệu xây dựng Vibe 2025” (sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 4-10 tại TP HCM), ông Nguyễn Chánh Phương – Phó Chủ tịch Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP HCM (HAWA) – cho biết xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tháng 8 đạt 1,46 tỉ USD, giảm nhẹ 0,5% so với tháng 7.

Xuất khẩu gỗ vẫn tăng trưởng

Lũy kế 8 tháng, kim ngạch đạt 11,1 tỉ USD, tăng 6,5% so với cùng kỳ 2024. Ông Phương dự báo tháng 9 có thể nhích lên khoảng 1,6 tỉ USD nhờ đơn hàng cải thiện trước mùa mua sắm cuối năm.

Ông Nguyễn Chánh Phương, Phó Chủ tịch Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP HCM

Ông cho biết thêm hồi tháng 4, khi chính sách thuế đối ứng của Mỹ lần đầu tiên được công bố, xuất khẩu đồ gỗ gần như “khựng” lại khoảng 2 tuần. Tiếp đó, chính quyền Mỹ công bố tạm hoãn áp dụng thuế đối ứng trong 90 ngày (hạn cuối ngày 9-7) cho 75 quốc gia, trong đó có Việt Nam, khách hàng tăng tốc đặt mua để kịp vượt qua thời hạn.

Kết thúc giai đoạn này, phía Mỹ tiếp tục rà soát chuỗi cung ứng đồ gỗ nhập khẩu, vừa lo ngại vừa cân nhắc khả năng đưa một phần chuỗi về nội địa, khiến thị trường tiếp tục rung lắc. “Nếu trong tháng 10 có tín hiệu tích cực, tăng trưởng xuất khẩu cuối năm có thể khởi sắc hơn” - ông nói.

Xuất khẩu gỗ vẫn có lợi thế

Một áp lực đáng chú ý là cơ chế thuế đối ứng tại Mỹ hiện tác động vào bên mua. Trên thực tế, người mua và người bán phải ngồi lại thương lượng, nhiều doanh nghiệp Việt chấp nhận giảm giá khoảng 5% để chia sẻ gánh nặng thuế, kéo biên lợi nhuận xuống mức thấp hơn trước. Cùng với đó, cấu trúc đơn hàng cũng thay đổi: không còn hợp đồng lớn kéo dài cả năm hay nhiều năm, thay vào đó là các đơn lẻ, ngắn hạn; làm hàng xuất khẩu “khó có lời” khi cung đang dồi dào hơn cầu.

Dù vậy, đại diện HAWA cho rằng Việt Nam vẫn sở hữu lợi thế nền tảng: tay nghề thợ cao, khả năng hoàn thiện sản phẩm tốt và chuỗi cung ứng tương đối hoàn chỉnh, từ nguyên liệu, phụ kiện đến dịch vụ logistics. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt và chính sách thương mại biến động, doanh nghiệp được khuyến nghị bám sát nhu cầu thực tế, linh hoạt phương án giá – giao hàng, đa dạng hóa thị trường và chủ động nâng cấp tiêu chuẩn bền vững để đáp ứng các yêu cầu mới.