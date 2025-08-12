HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Xuất khẩu nông sản Việt sang châu Âu tăng rất mạnh

T. Nhân

(NLĐO)- Theo các doanh nghiệp, để nâng cao năng lực xuất khẩu, Việt Nam cần phát triển siêu vùng nguyên liệu cho gạo.

Ngày 12-8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội nghị thúc đẩy xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 2025 tại TP HCM với sự tham dự của lãnh đạo bộ ngành, hiệp hội và doanh nghiệp.

Tại đây, Chủ tịch Hiệp hội Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam (VIETRISA) Bùi Bá Bổng cho biết chương trình “siêu vùng nguyên liệu” – 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp ở Đồng bằng sông Cửu Long đang triển khai hiệu quả, hướng tới nhãn hiệu “Gạo Việt xanh – Phát thải thấp”. 

Lô hàng đầu tiên mang nhãn hiệu này đã được xuất sang Nhật Bản. Ông nhấn mạnh để hình thành vùng nguyên liệu bền vững, cần sự tham gia liên kết của nông dân, hợp tác xã và chính quyền, bởi doanh nghiệp khó tự xây dựng vùng sản xuất.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam Đỗ Hà Nam, 7 tháng đầu năm, xuất khẩu gạo đạt 5,5 triệu tấn, kim ngạch 2,8 tỉ USD, tăng 3,1% về lượng; dự kiến cả năm đạt 8,8 triệu tấn, giữ vị trí thứ hai thế giới, giá bình quân 514 USD/tấn. 

Ông đề xuất mở rộng thị trường sang Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Phi và tháo gỡ vướng mắc thuế GTGT cho doanh nghiệp xuất khẩu. 

Xuất khẩu nông sản Việt sang châu Âu tăng rất mạnh- Ảnh 1.

Hội nghị thúc đẩy xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2025 tổ chức tại TP HCM ngày 12-8

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành 7 tháng đạt 39,7 tỉ USD, tăng 14,7%; trong đó nông sản tăng 17%, lâm sản 8,6%, thủy sản 13,8%. Đặc biệt, xuất khẩu sang châu Âu tăng mạnh 49%, Trung Đông tăng 10,9%, châu Phi tăng 8,9%.

Quyền Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng khẳng định nông nghiệp vẫn là trụ cột xuất khẩu, với mục tiêu tăng trưởng trên 4%, kim ngạch 65-70 tỉ USD năm 2025, hướng tới 80-100 tỉ USD giai đoạn 2026-2030. Bộ sẽ cải cách hành chính, hoàn thiện pháp luật phù hợp thị trường nhập khẩu, mở rộng sang EU, UAE, Nam Mỹ và khai thác thị trường nội địa.

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng cảnh báo rủi ro từ giá lương thực và chính sách thuế Mỹ, đề nghị các doanh nghiệp đa dạng hóa thị trường. 

Trong khi đó, Cục trưởng Xuất nhập khẩu Nguyễn Anh Sơn cho biết Bộ Công Thương sẽ tăng phòng vệ thương mại, kiểm soát gian lận xuất xứ và mở cửa các thị trường mới như Vùng Vịnh, Ai Cập, Halal.

Tin liên quan

Doanh nghiệp gạo "cầu cứu" Bộ Công Thương

Doanh nghiệp gạo "cầu cứu" Bộ Công Thương

Doanh nghiệp gạo Việt Nam vừa chịu ảnh hưởng từ lệnh ngừng nhập của Philippines, vừa gặp vướng mắc về chính sách hoàn thuế GTGT theo quy định mới

Giá gạo Việt Nam biến động lạ sau lệnh ngưng nhập khẩu của Philippines

(NLĐO) – Giá gạo trong nước giảm nhẹ sau khi có thông tin Philippines thông báo ngừng nhập khẩu gạo trong 2 tháng, kể từ 1-9

Xuất khẩu gạo không suôn sẻ

Dù có nhiều chuyển biến tích cực nhưng xuất khẩu gạo của Việt Nam vẫn đang đối mặt không ít thách thức

gạo xuất khẩu nông sản nông sản Việt vùng nguyên liệu Đồng bằng sông Cửu Long xuất khẩu gạo
Lên đầu Top

