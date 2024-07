Xuất khẩu sầu riêng, rau quả tăng mạnh

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, sầu riêng tiếp tục duy trì vị trí số 1 về giá trị xuất khẩu với 1,323 tỉ USD, tăng 44,4% so với cùng kỳ năm trước. Thanh long là mặt hàng xếp thứ 2 với 292 triệu USD, giảm 14,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc dù giảm giá trị nhập khẩu đến 26% (do đã có nguồn cung nội địa khá lớn để thay thế dần hàng nhập khẩu) nhưng vẫn duy trì là thị trường nhập khẩu thanh long lớn nhất với giá trị 203 triệu USD, chiếm 68% thị phần. Tín hiệu vui là hầu hết thị trường nhập khẩu thanh long ngoài Trung Quốc đều có giá trị tăng như: Ấn Độ 21 triệu USD, tăng 35%; Mỹ 18 triệu USD, tăng 90%; Hàn Quốc 10 triệu USD, tăng 36%; UAE 7,8 triệu USD, tăng 60%…



Đáng chú ý, với quả vải, xuất khẩu cũng giảm mạnh do mất mùa, thiếu sản lượng. Trong nửa năm 2024, Việt Nam xuất khẩu được 23,6 triệu USD quả vải, giảm đến 46% so với cùng kỳ năm nước.

Cập nhật đến tháng 7, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt hơn 3,8 tỉ USD, tăng 23,4% so với cùng kỳ năm ngoái.