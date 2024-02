Xúc động bộ ảnh Tết dành cho các cụ già

Sơn Đoàn (28 tuổi, quê tỉnh An Giang) là cái tên quen thuộc trong làng nhiếp ảnh trẻ Việt Nam. Nhóm của anh năm nay tiếp tục chụp ảnh Tết miễn phí cho các cụ già, sau khi tổ chức chụp, in ảnh tặng các em nhỏ và người già ở tỉnh An Giang vào năm ngoái.

Bộ ảnh Tết đặc biệt nhanh chóng được chia sẻ và nhận nhiều lời khen trên mạng xã hội

"Mình hay gọi các cụ bằng tên thân thương là "ngoại". Tuy lớn tuổi, đi lại khó khăn nhưng các ngoại rất vui khi được chụp ảnh Tết, được mặc áo dài. Nhóm chọn phông nền đỏ mang không khí ngày Tết; các ngoại cầm cành hoa mai, hoa đào tạo dáng và cười thật tươi" - anh Sơn Đoàn hào hứng nói.

Đặc biệt nhất là hình ảnh sau khi chụp được các bạn trẻ in ngay tại chỗ và lồng vào khung để gửi tặng các cụ già. "Nhận món quà này, bà cảm thấy rất vui và ấm áp, như là liều thuốc giúp bà sống lâu, sống khỏe hơn nữa" - bà Tố Nga xúc động.

Anh Sơn Đoàn cũng bày tỏ hạnh phúc khi có thể đem lại niềm vui cho những người già, người lớn tuổi trong dịp Tết đến, xuân về.

Quá trình thực hiện bộ ảnh Mùa xuân nho nhỏ của nhóm bạn trẻ ở tỉnh An Giang

Chung ý tưởng, chị Đỗ Mai Phương (ngụ quận Thanh Xuân, Hà Nội) cũng bận rộn chuẩn bị thực hiện bộ ảnh tràn đầy tình cảm dành cho các cô chú lớn tuổi đang sinh sống và làm việc tại thủ đô.

Chị Phương cho biết mất 1 ngày để chuẩn bị đạo cụ phù hợp, bàn bạc và lên ý tưởng cùng ê-kíp. "Chụp người lớn tuổi khác với chụp các bạn trẻ vì người lớn rất ngại đứng trước ống kính. Để không làm ảnh hưởng tới công việc của các cô chú, nhóm chỉ xin khoảng 3-5 phút để thực hiện bộ ảnh" - chị Phương cho hay.

Nhóm chụp hình ảnh các cô chú đang làm việc hăng say, tất bật bán hàng hoặc ngồi trước hiên nhà cảm nhận nhịp sống đời thường.

Phòng chụp ảnh "dã chiến" của các bạn trẻ ở Hà Nội

Sau khi bộ ảnh được đăng tải, nhóm rất bất ngờ khi nó truyền đi năng lượng tích cực, từ đó nhiều người bắt đầu quan tâm, chăm sóc tinh thần cho người thân, ông bà mình nhiều hơn.

Những nét đẹp giản dị trong cuộc sống hàng ngày

"Chụp ảnh người lao động trong dịp Tết không chỉ là cách để ghi lại những khoảnh khắc đẹp, mà còn gửi đi thông điệp về sự ấm áp và tình cảm cộng đồng trong mùa xuân" - chị Phương bày tỏ.