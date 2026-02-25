Xúc động cảnh hàng nghìn học sinh nghiêng mình tiễn biệt thầy hiệu trưởng

Trước đó thầy Thiều bị tai nạn giao thông, qua đời ngày 24-2.

Chiều 25-2, những hàng dài học sinh lặng lẽ chờ ở bên đường, nghiêng mình cúi đầu tiễn biệt khi xe đưa linh cữu thầy Nguyễn Gia Triều, Hiệu trưởng Trường THCS Chiềng Cang (xã Mường Hung, tỉnh Sơn La), di chuyển qua cổng trường.

Theo anh Đèo Văn Hưng (người dân sống gần cổng trường), khi biết chiều 25-2, linh cữu thầy Nguyễn Gia Triều được di chuyển qua cổng trường, rất đông học sinh đã có mặt từ rất sớm, trật tự xếp thành hàng dài chờ đợi.

“Các cháu đến trước cả giờ đồng hồ như muốn chào thầy lần cuối. Đông lắm, phải đến hàng nghìn học sinh chờ đợi ở cổng trường để tiễn đưa thầy. Nhiều người chứng kiến hình ảnh xúc động đó đã không cầm nổi nước mắt” - anh Hưng chia sẻ.

Học sinh xếp hàng dài ở cổng trường tiễn đưa thầy hiệu trưởng Nguyễn Gia Triều. Ảnh: Văn Hưng

Học sinh đồng loạt cúi đầu khi linh cữu thầy Nguyễn Gia Triều được di chuyển qua cổng trường. Ảnh: Văn Hưng

Theo ghi nhận, khoảng 15 giờ, khi xe tang chậm rãi di chuyển qua cổng trường, tất cả học sinh đã nghiêng mình tiễn biệt thầy lần cuối. Những hàng dài học sinh không tiếng ồn ào, không xô đẩy, chỉ còn sự lặng im và những ánh mắt đỏ hoe. Nhiều em không kìm nén nổi, đã bật khóc nức nở khi xe đưa linh cữu thầy Nguyễn Gia Triều di chuyển qua cổng trường.

“Thầy là một người giản dị, gần gũi. Thầy luôn dặn chúng em phải cố gắng học tập, sống tử tế và biết yêu thương mọi người. Giờ thầy mất rồi, chúng em thương thầy nhiều lắm. Chúng em hứa sẽ học thật tốt để không phụ công thầy đã dạy bảo…”, một học sinh nghẹn ngào.

Thầy Nguyễn Gia Triều hưởng dương 47 tuổi, không may qua đời trong vụ tai nạn giao thông xảy ra sáng 24-2. Sự ra đi đột ngột của thầy để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng đồng nghiệp và học sinh nhà trường.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Chí Phúc, Chủ tịch UBND xã Mường Hung, cho biết sự ra đi của thầy Triều khiến địa phương và nhà trường vô cùng tiếc thương.

“Ngay khi nhận được tin buồn, lãnh đạo xã đã đến phúng viếng, thăm hỏi, động viên gia đình tại nhà riêng của thầy ở xã Chiềng Khoong, tỉnh Sơn La” - ông Phúc chia sẻ.