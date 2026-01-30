TS-BS Lê Quang Tuyền, Trưởng Bộ môn Giải phẫu học, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho hay trước nghĩa cử của những người hiến thân xác cho y học, trường cam kết sẽ đào tạo ra những thế hệ thầy thuốc với kiến thức sâu rộng, giàu nhiệt huyết, sẵn sàng phục vụ người bệnh một cách vô tư và trong sáng.

Thầy cô và sinh viên Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch tri ân những người hiến xác cho y học

Sinh viên đứng thành hàng ngay ngắn, trong trang phục chỉnh tề. Tất cả lặng im, cúi đầu khi thi hài được đưa qua. Không có tiếng nhạc, sự trang nghiêm tự thân trở thành lời tiễn biệt sâu sắc nhất.

Đây cũng là dịp để trường mời thân nhân của những người hiến xác đến để họ gặp mặt người thân và cùng tri ân cho họ. Nhiều người xúc động khi được nhìn thấy thi hài người thân đã mất nhiều năm.

Lễ Macchabée có nguồn gốc từ phương Tây, nhằm tri ân những người đã hiến xác cho y khoa. Người dân có nguyện vọng hiến xác sẽ đến đăng ký trực tiếp tại văn phòng bộ môn Giải phẫu. Hồ sơ được lưu giữ cẩn thận như một cam kết lâu dài với y học.

Khi người hiến qua đời, bộ môn sẽ chủ động đến tiếp nhận thi hài. Mọi thủ tục đều được thực hiện nhanh chóng nhưng trang nghiêm. Đó là cách nhà trường giữ trọn niềm tin của người đã khuất và người nhà khi quyết định hiến xác cho y học.