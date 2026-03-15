Thời sự Chính trị

Xúc động nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư 106 tuổi trong áo dài đỏ đi bầu cử

PHAN ANH

(NLĐO) - Hình ảnh cụ Nguyễn Đình Tư, 106 tuổi, chậm rãi bước đến thùng phiếu trong bộ áo dài đỏ khiến nhiều người xúc động, nhắc nhớ về trách nhiệm công dân

Sáng 15-3, tại khu vực bỏ phiếu số 11 (phường Bình Thạnh, TPHCM), nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư đã tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ở tuổi 106, cụ vẫn có mặt từ rất sớm để thực hiện quyền công dân. Trong bộ áo dài đỏ truyền thống nổi bật giữa không khí rực rỡ cờ hoa, cụ được lực lượng hỗ trợ và người thân ân cần dìu vào khu vực bỏ phiếu.

Hình ảnh xúc động: Nhà nghiêu cứu Nguyễn Đình Tư 106 tuổi trong áo dài đỏ đi bầu cử - Ảnh 1.

Cụ Nguyễn Đình Tư 106 tuổi đến bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bước đi có chậm theo năm tháng nhưng ánh mắt cụ vẫn sáng, nụ cười hiền hậu ánh lên niềm vui trong ngày hội lớn của đất nước. Cầm lá phiếu trên tay, cụ Nguyễn Đình Tư cẩn thận xem lại rồi tự tay bỏ vào thùng phiếu giữa sự chứng kiến đầy xúc động của nhiều cử tri.

"Vinh dự khi được cầm lá phiếu để bầu những người đại diện cho mình trước Quốc hội và HĐND TPHCM. Đây vừa là quyền, vừa là trách nhiệm của người dân đối với đất nước" - cụ chia sẻ.

Cụ Nguyễn Đình Tư 106 tuổi đến bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp

Hơn một thế kỷ sống cùng những thăng trầm của lịch sử, với cụ Nguyễn Đình Tư, mỗi lần tham gia bầu cử vẫn là niềm tự hào. Hình ảnh cụ chậm rãi bước đến thùng phiếu trong bộ áo dài đỏ khiến nhiều người xúc động, như một lời nhắc nhở giản dị về tinh thần trách nhiệm công dân được gìn giữ bền bỉ qua nhiều thế hệ.

Hình ảnh xúc động: Nhà nghiêu cứu Nguyễn Đình Tư 106 tuổi trong áo dài đỏ đi bầu cử - Ảnh 2.

Hình ảnh xúc động: Nhà nghiêu cứu Nguyễn Đình Tư 106 tuổi trong áo dài đỏ đi bầu cử - Ảnh 3.

Hình ảnh xúc động: Nhà nghiêu cứu Nguyễn Đình Tư 106 tuổi trong áo dài đỏ đi bầu cử - Ảnh 4.

Hình ảnh xúc động: Nhà nghiêu cứu Nguyễn Đình Tư 106 tuổi trong áo dài đỏ đi bầu cử - Ảnh 5.

Hình ảnh xúc động: Nhà nghiêu cứu Nguyễn Đình Tư 106 tuổi trong áo dài đỏ đi bầu cử - Ảnh 6.

Hình ảnh xúc động: Nhà nghiêu cứu Nguyễn Đình Tư 106 tuổi trong áo dài đỏ đi bầu cử - Ảnh 7.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư sinh ngày 12-3-1920 tại xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An (nay là xã Thanh Quả, tỉnh Nghệ An). Ông có 6 người con, hiện sống cùng gia đình người con trai thứ 4 tại phường Bình Thạnh. Ông được biết đến với hơn 60 tác phẩm ở các mảng tiểu thuyết lịch sử, nghiên cứu lịch sử, địa chí…

Năm 1996, ông được Sở Văn hóa - Thông tin TPHCM mời tham gia Ủy viên thường trực Hội đồng đặt, đổi tên đường TPHCM; là người đề xuất đặt tên đường Hoàng Sa, Trường Sa cho hai con đường bên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư đã nhận nhiều giải thưởng, danh hiệu, gồm: Huân chương Lao động hạng ba (2024); Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Sử học Việt Nam" (2017); Giải Bạc - Sách hay (Giải thưởng Sách của Hội Xuất bản Việt Nam, 2009) với tác phẩm Từ điển địa danh hành chính Nam Bộ; Giải A - Giải thưởng Sách Quốc gia (2018) với tác phẩm Chế độ thực dân Pháp trên đất Nam Kỳ (1859-1954) (2 tập); Giải thưởng khoa học Trần Văn Giàu (2023); Giải A - Giải thưởng Sách quốc gia (2024) với tác phẩm Gia Định - Sài Gòn - TPHCM dặm dài lịch sử (1698-2020) (2 tập, 1.700 trang).

Ông cũng là Đại sứ Văn hóa đọc trọn đời do Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM công bố.

Các tác phẩm tiêu biểu của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư:

- Mảng địa phương chí: Non nước Phú Yên, Non nước Khánh Hòa, Non nước Ninh Thuận, Địa chí hành chính các tỉnh Nam Kỳ thời Pháp thuộc (1859-1954), Đường phố nội thành TPHCM, Nam Kỳ địa hạt tổng thôn danh hiệu mục lục; Địa chí hành chính các tỉnh Nam Kỳ thời kỳ Pháp thuộc…

- Mảng lịch sử - văn hóa: Chế độ thực dân Pháp trên đất Nam Kỳ (1859-1954); Gia Định - Sài Gòn - TPHCM dặm dài lịch sử (1698-2020); Các nhà khoa bảng Hán học Nam Bộ;…

- Mảng sáng tác văn học: Loạn 12 sứ quân; Đi qua trăm năm (tự truyện); Nguyễn Xí; Dì ghẻ con chồng; Thù chồng nợ nước; Nguồn sống…

Sách của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư được trao giải thưởng

Sách của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư được trao giải thưởng

(NLĐO) - Tập sách "Gia Định - Sài Gòn - TP HCM: Dặm dài lịch sử (1698 - 2020)" của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư được đánh giá cao.

Nhà nghiên cứu 103 tuổi Nguyễn Đình Tư nhận giải thưởng khoa học Trần Văn Giàu

(NLĐO) - Giải thưởng khoa học Trần Văn Giàu năm 2023 được trao cho tác phẩm "Gia Định – Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh: Dặm dài lịch sử (1698-2020)" của nhà nghiên cứu lão thành Nguyễn Đình Tư.

Giao lưu cùng nhà nghiên cứu 103 tuổi Nguyễn Đình Tư

Sáng 19-4, Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM phối hợp cùng Nhà xuất bản Tổng hợp TP HCM tổ chức chương trình giao lưu và giới thiệu bộ sách "Gia Định - Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh: Dặm dài lịch sử (1698-2020)"

