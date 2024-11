Xúc phạm Cảnh sát giao thông, người đàn ông công khai xin lỗi

Ngày 5-11, Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã phối hợp UBND phường Tiến Thành tổ chức cho một công dân xin lỗi công khai Đội CSGT Công an TP Đồng Xoài do có hành vi xúc phạm, lăng mạ khi bị đo nồng độ cồn.

Người đàn ông bày tỏ sự ăn năn, hối hận và gửi lời xin lỗi chân thành đến Đội CSGT Công an TP Đồng Xoài - Ảnh: Văn Thuỷ

Người đứng ra xin lỗi công khai các cán bộ CSGT là ông Trần Văn T. (SN 1986, thường trú xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài).

Theo hồ sơ, khoảng 22 giờ ngày 12-10, Tổ công tác Đội CSGT Công an TP Đồng Xoài đang làm nhiệm vụ trên đường Trần Xuân Soạn (thuộc khu phố 1, phường Tiến Thành, TP Đồng Xoài) thì phát hiện ông T. điều khiển xe máy có biểu hiện say xỉn. Ngay lập tức tổ công tác ra hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính.

Khi lực lượng CSGT tiến hành đo nồng độ cồn thì người đàn ông này không chấp hành mà còn dùng lời lẽ lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thực thi nhiệm vụ. Chỉ đến khi người thân của ông T. đến khuyên ngăn thì ông T. mới chịu hợp tác.

CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông T. về hành vi vi phạm nồng độ cồn và lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ.



Đến ngày 22-10, Công an TP Đồng Xoài đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T. về hành vi vi phạm, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ với số tiền phạt 5 triệu đồng. Đồng thời buộc ông T. phải xin lỗi công khai Đội CSGT Công an TP Đồng Xoài.

Ông T. bày tỏ sự ăn năn, hối hận về hành vi sai trái của mình và công khai gửi lời xin lỗi đến Đội CSGT, Công an TP Đồng Xoài và cam kết không tái phạm.