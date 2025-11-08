Xứng đáng với niềm tin của Đảng

Trong đợt này có 32 đảng viên thuộc Đảng bộ UBND TP HCM được trao tặng Huy hiệu 50 năm, 45 năm, 40 năm hoặc 30 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Nam, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP HCM, cho biết 32 đảng viên là những tấm gương về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, tinh thần gương mẫu của người đảng viên cộng sản trong mọi hoàn cảnh. Huy hiệu Đảng không chỉ là phần thưởng của Đảng mà còn là ngọn lửa truyền cho các thế hệ trong hành trình xây dựng thành phố mang tên Bác văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Xúc động và tự hào khi được nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, đảng viên Phạm Thị Viết, Chi bộ Công ty CP KCN Hiệp Phước, bày tỏ đây là niềm vinh dự lớn lao. Nữ đảng viên cho hay Huy hiệu Đảng là lời nhắc nhở để mỗi đảng viên tiếp tục nỗ lực, không ngừng rèn luyện, cống hiến nhiều hơn nữa, xứng đáng với niềm tin và sự trân trọng mà Đảng trao tặng.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên. Ảnh: NGỌC GIANG

Cùng ngày, Đảng ủy phường Bà Rịa tổ chức lễ trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho ông Phạm Quang Khải, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, tại nhà riêng. Dự buổi lễ có Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông, đại diện nhiều ban, ngành, địa phương và đảng viên trong Đảng bộ phường Bà Rịa.

Phát biểu chúc mừng, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM bày tỏ trân trọng những đóng góp của đảng viên Phạm Quang Khải trong suốt chặng đường hoạt động cách mạng, đặc biệt là trên cương vị Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu cũ và Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Tại các xã Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Chánh, Hưng Long…, Đảng ủy địa phương cũng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 60, 55, 50, 45 và 30 năm tuổi Đảng. Trong đó, 6 đảng viên ở xã Vĩnh Lộc, 9 đảng viên ở xã Tân Vĩnh Lộc, 5 đảng viên xã Bình Chánh, 6 đảng viên xã Hưng Long. Dịp này, Đảng ủy xã Hưng Long tuyên dương 19 tập thể và 8 cá nhân điển hình "Dân vận khéo", đồng thời biểu dương những mô hình sáng tạo, cách làm hiệu quả trong công tác dân vận, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Ngày 7-11, Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng và tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình "Dân vận khéo" năm 2025. Có 3 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 5 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 13 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM tuyên dương 4 tập thể và 9 cá nhân được khen thưởng cấp thành phố năm 2025; trao giấy khen cho 43 tập thể và 41 cá nhân điển hình trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" cấp Đảng ủy năm 2025. Trong 43 tập thể "Dân vận khéo" được tuyên dương có Đảng ủy Báo Người Lao Động và Đoàn Thanh niên Báo Người Lao Động. Buổi lễ năm nay, Ban Tổ chức không thực hiện chương trình văn nghệ và nghi thức tặng hoa chúc mừng. Thay vào đó, Ban Tổ chức dành toàn bộ kinh phí tặng hoa để ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung đang chịu ảnh hưởng của thiên tai. L.Vĩnh



